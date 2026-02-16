VOTAntonio | Referendum: tutte le bufale del No

{{ subpage.title }}

Antonio Rossitto
2026-02-16

«Toga non mangia toga». Vogliono farci credere che la riforma Nordio sia un attentato all'indipendenza della magistratura, ma la realtà è molto più concreta. Il vero scontro non è sulla libertà, ma sull'impunità.

iStock
In Italia causa centinaia di decessi ogni anno. Purtroppo è impossibile accorgersi di inalarlo, perché non dà irritazioni. Meglio controllare regolarmente caldaie e vecchie stufe. E tenere areata la casa.

Si tende a pensare che l’unico problema del freddo invernale sia la bassa temperatura e che, di conseguenza, ogni volta che si accende il riscaldamento l’unico problema possibile sia risolto. Ahinoi, così non è. Possono esserci anche problemi a causa del riscaldamento, invece, problemi derivanti dal monossido di carbonio, la cui inalazione dipende sovente da un riscaldamento difettoso.

monossido di carbonio
Europa di mezzo: scoprire città e regioni oltre le capitali

Kuldīga, Lettonia: la maestosa Ventas Rumba, cascata più larga d’Europa (iStock)

Viaggiare nell’Europa di mezzo significa andare oltre le capitali e i percorsi turistici consolidati. Tra Germania centrale, Moravia, Transilvania e Baltico interno, il viaggio diventa osservazione lenta e concreta di città, villaggi e regioni autentiche, fuori dai cliché.

turismo
Da un film censurato, migliaia di conversioni

È uscito in Francia e parla del Sacro Cuore di Gesù. Giornali e tv si rifiutano di recensirlo, molte sale non vogliono proiettarlo. Eppure col passaparola è diventato un caso nazionale e molti spettatori, dopo averlo visto, hanno cambiato vita. Bisogna portarlo anche qui.

«La natura aborre il vuoto» (dal latino: natura abhorret a vacuo) è un principio aristotelico che afferma che la natura tende a colmare ogni spazio vuoto, negando l’esistenza del vuoto assoluto. In realtà gli esperimenti di Torricelli e Pascal dimostrarono l’esistenza del vuoto (e del suo opposto, la pressione atmosferica). Il principio non è valido in fisica, ma in antropologia: è un principio filosofico che si applica alla civiltà dell’uomo. «Il solo principio che abbia fatto l’Europa, che le abbia conferito l’unità o almeno un ideale di unità, è il principio cristiano.

sacro cuore

Dimmi La Verità | Generale Santomartino: «Il legame tra Board of Peace e conferenza di Monaco»

Ecco #DimmiLaVerità del 16 febbraio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino commenta il Board of Peace e la conferenza sulla sicurezza di Monaco.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
