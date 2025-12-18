True Francesco Bonazzi Corona all’attacco di Signorini: «Appari in tv solo se ci vai a letto» Fabrizio Corona (Ansa)

L’ex fotografo mostra presunte chat hot. Il presentatore: «Tutto i mano ai miei avvocati».Il Me too in salsa gay incontra il Grande Fratello. Fabrizio Corona ha sparato il suo ennesimo petardo: «Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione». Il conduttore Mediaset gli ha risposto secco: «Non parlo di questo, ho già messo in mano tutto ai miei legali». Nel frattempo, sui social, tra allusioni e mezze frasi, spuntano ragazzi che hanno il dente avvelenato con Alfonsino e consentono a Corona, di fatto, di continuare a montare la panna sulla vicenda.I due protagonisti sono volti noti della televisione. Milanese, 61 anni, ex insegnate di liceo, il conduttore del Grande Fratello è direttore editoriale del settimanale scandalistico Chi ed è titolare, insieme a Mondadori, della Talent Agency, che seleziona idee e personaggi da lanciare sul piccolo schermo. Corona, dieci anni di meno, ha iniziato come fotografo e si è legato alla scuderia di Lele Mora. Ha avuto qualche guaio con la giustizia, tra cui una pesante condanna per ricatti vari a 13 anni nel 2015, ma nel 2019 ha ottenuto i domiciliari per motivi terapeutici. L’unica cosa certa in questa storia è che i due hanno nuotato nelle stesse acque per oltre un ventennio. Ora succede che Corona conduce un programma online chiamato prudentemente Falsissimo e nell’ultima puntata ha sparato a zero sul rivale: «Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione». E ha descritto il giornalista come «l’unico vero trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo», denunciando l’esistenza di un «sistema Signorini» che comprenderebbe circa 500 persone e durerebbe da circa 10 anni, seguendo all’incirca sempre lo stesso schema. Che, inutile dirlo, secondo Corona prevederebbe prima le prestazioni sessuali omo e poi l’ingresso nel mondo dello spettacolo. Secondo una modalità che Corona ha già sperimentato in passato con altri obiettivi delle sue «inchieste», al primo scoop segue una sorta di call to action. E qualcuno salta sempre fuori, ovviamente. Così, specialmente su Instagram, adesso è il momento delle allusioni pesanti contro Signorini. Una serie di personaggi da reality sono usciti allo scoperto. Uno di questi si chiama Antonio Medugno, che da piccola celebrità dei social è diventato concorrente dell’edizione 2022 del Grande Fratello. A Corona ha raccontato che si scambiò messaggi vari con Signorini per 4-5 mesi, fino ad arrivare a un incontro in cui avrebbe respinto le sue avance. Il risultato è stato ambiguo: il ragazzo fu inizialmente scartato, ma poi ripescato pochi mesi dopo. Fanpage ha ricostruito altri due casi di concorrenti che si sono lamentati dei metodi di Signorini, tra cui uno che si sarebbe «difeso» solo raccontando di conoscere Maria De Filippi. E poi c’è chi come l’ex calciatore della Sampdoria Stefano Bettarini ha scritto su Instagram: «Quando sei sulla riva del fiume da 4 anni e… Karma». Signorini non ha voluto rispondere: lo faranno per lui i suoi avvocati, ai quali ha dato ampio mandato. Vista la fedina penale già appesantita, per Corona non è una buona notizia. Ieri pomeriggio, infine, è toccato anche a Rosario Fiorello intervenire. Nella sua trasmissione La Pennicanza, prima ha affrontato il caso Signorini con prudenza, ma poi ha sentenziato: «Ragazzi, lo scandalo è grosso» e ha videochiamato Corona. Quello, con grande maestria, ha finto di tentennare un po’, dopo di che ha alzato il tiro: «Io sto combattendo una guerra contro il sistema, l’unico vero, onesto, pulito è Rosario Fiorello! La vuoi un’esclusiva? La storia che ho lanciato ieri non finisce qui!». E ha fatto chiaramente il gesto delle manette. Non si è capito per chi.