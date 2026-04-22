True Francesco Bonazzi La Schlein vuole imitare Sánchez? Allora gas da Mosca e nucleare Elly Schlein (Ansa)

Reduce dal raduno dei progressisti a Barcellona, la leader dem illustra alla «Stampa» il modello spagnolo: «Investire sulle rinnovabili». Si scorda però di precisare che Madrid sfrutta l’atomo e importa Gnl da Vladimir Putin.Il mega raduno mondiale della sinistra a Barcellona, guidato e celebrato nel weekend da Pedro Sánchez e Lula da Silva, è finito. Ma la fascinazione di Elly Schlein per il premier spagnolo è ancora viva e lotta insieme a noi, per un’Italia più libera e autonoma, anche sulle fonti energetiche. Il segretario del Pd prende a esempio il collega iberico, ma descrive una Spagna che non c’è e conferma il veto sul gas russo.Schlein si è fatta intervistare dalla Stampa e ha parlato di politica estera a tutto campo. Il quotidiano torinese ha giustamente titolato con le sue dichiarazioni sul gas: «Comprare gas russo aiuta solo Putin. Più rinnovabili come ha fatto Sánchez». Ohibò, ecco il segretario del principale partito di opposizione dedicarsi a temi concreti. Ma la sorpresa positiva lascia purtroppo rapidamente posto alla delusione per l’approssimazione con la quale si è espressa. Prima le chiedono se Sánchez sia anche un modello per la famosa «riscossa progressista», e Schlein risponde: «È sicuramente un modello […]. La Spagna in questi anni è cresciuta a ritmi del 3%, noi dello zero virgola. E ha fatto investimenti poderosi sulle energie rinnovabili, grazie ai quali oggi loro pagano l’elettricità molto meno di noi». A quel punto, correttamente, le viene fatto notare che la Spagna è anche il primo importatore di gas russo, con un incremento del 124% di acquisti dall’inizio della guerra in Iran. E qui parte una lezioncina del capo del Nazareno: «In Spagna il prezzo del gas incide sul costo dell’energia solo per il 15%, in Italia per l’80%. Sánchez ha investito sulle rinnovabili e oggi loro sono molto meno dipendenti di noi dal gas, che sia russo o americano». E quindi, prosegue, «dobbiamo assolutamente accelerare sull’energia pulita e possiamo farlo in tempi brevi». In ogni caso, anche a prendere per buono questo racconto, resta il nodo della Russia di Vladimir Putin e qui la Schlein si fa severa e intransigente: «Ho già detto come la penso: ora non si può pensare che la soluzione sia il gas russo perché si rafforzerebbe Putin, finanziando la sua invasione criminale dell’Ucraina». Insomma, la posizione del segretario del Pd è sempre quella dei duri e puri di Bruxelles, anche se questo ha un impatto negativo sulle tasche dei ceti medi e poveri italiani.Per ristabilire un minimo di aderenza con la realtà dei fatti, prendiamo alcuni dati dagli ultimi studi del Crea (Center for research on Energy and clean Air) , organismo indipendente con sede a Helsinki. A marzo l’Ue è stata ancora una volta il quarto maggior acquirente di combustibili russi, rappresentando il 10% (1,45 miliardi di euro) delle entrate da esportazione di Mosca dai primi cinque importatori. E il gas naturale, non soggetto a sanzioni Ue, vale ben il 69% di questo ammontare. Quindi è abbastanza inutile continuare a fare la faccia feroce sul gas con Mosca, quando la Russia ha solo riallocato le vendite in giro per il mondo e sta guadagnano ancora di più sul petrolio, grazie alla guerra di Usa e Israele all’Iran. Poi c’è la Spagna, il famoso modello della Schlein. Sempre secondo il Crea, Madrid è stata il maggiore importatore dell’Ue, acquistando gnl russo per un valore di 355 milioni di euro nel mese di marzo, con un incremento del 124% rispetto a febbraio. Non solo, ma a marzo, tutti gli impianti di importazione di gas in Spagna hanno aumentato gli acquisti dalla Russia, con Bilbao che ha ricevuto il quantitativo maggiore e con il terminale di Sagunto che ha ricevuto il suo primo carico russo dall’agosto 2024. Sánchez ha fatto le sue scelte, certo, anche con un certo coraggio, e queste scelte parlano russo, ma questo alla sua ammiratrice italiana non piace ammetterlo. E tanto per dare un altro paio di indizi al segretario del Pd su come gli amici dell’Ue si stanno comportando di fronte alla crisi petrolifera, ecco che a marzo la Francia si è laureata terzo maggior importatore di gas russo nel blocco Ue, con 287 milioni di euro. E al quarto posto, ecco il piccolo Belgio con un valore di 220 milioni. Chissà, forse c’è un motivo se da settimane anche l’Eni consiglia di riprendere a comprare da Mosca. Russia a parte, che tanto turba Schlein, la Spagna ha un 20% del suo fabbisogno energetico ancora coperto dalle sue cinque centrali nucleari. È vero che c’è il progetto di spegnerle entro il 2035, ma chi vivrà vedrà e nessun leader, neppure socialista, sarà tanto fesso da chiudere il nucleare se non ci saranno alternative rodate ed efficienti. Così Sánchez ha indubbiamente puntato sulle fonti rinnovabili, ma con una solida «base» di combustibili fossili ed energia nucleare. Insomma, se davvero l’Italia dovesse prendere a modello la Spagna, dovrebbe riaccendere immediatamente i reattori nucleari e comprare un bel po’ di gas da Putin. Ma alla Schlein non andrebbe bene. Sono cose che può fare solo