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Fabrizio Boschi
2026-04-22

La tv russa insulta la Meloni: «Idiota e put...»

La tv russa insulta la Meloni: «Idiota e put...»play icon
Il premier al Salone del mobile: «Trump? Fra amici è importante dire ciò che si pensa, ma i rapporti fra Italia e Usa non cambiano». Poi vede Salvini. Solovyev, conduttore filo Putin, la attacca. Solidarietà unanime da Conte e Schlein, Tajani convoca l’ambasciatore.
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La Schlein vuole imitare Sánchez? Allora gas da Mosca e nucleare

La Schlein vuole imitare Sánchez? Allora gas da Mosca e nucleare
Elly Schlein (Ansa)
Reduce dal raduno dei progressisti a Barcellona, la leader dem illustra alla «Stampa» il modello spagnolo: «Investire sulle rinnovabili». Si scorda però di precisare che Madrid sfrutta l’atomo e importa Gnl da Vladimir Putin.

Il mega raduno mondiale della sinistra a Barcellona, guidato e celebrato nel weekend da Pedro Sánchez e Lula da Silva, è finito. Ma la fascinazione di Elly Schlein per il premier spagnolo è ancora viva e lotta insieme a noi, per un’Italia più libera e autonoma, anche sulle fonti energetiche. Il segretario del Pd prende a esempio il collega iberico, ma descrive una Spagna che non c’è e conferma il veto sul gas russo.

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Il Green deal è ideologia dannosa. Il vero ecologista è il conservatore

Il Green deal è ideologia dannosa. Il vero ecologista è il conservatore
Giorgia Meloni e Nicola Procaccini (Ansa)
Pubblichiamo la prefazione di Giorgia Meloni al libro di Nicola Procaccini, europarlamentare di Fdi e co-presidente di Ecr. L’ecologia dei conservatori (Giubilei Regnani, 20 euro) sarà presentato oggi a Roma alle 17 nella Sala del Tempio in piazza di Pietra. Parteciperà il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.
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All’Ue basta lo 0,001% per lasciarci nel guano

All’Ue basta lo 0,001% per lasciarci nel guano
(Getty Images)
Oggi Eurostat diffonderà i dati ufficiali sul nostro rapporto deficit/Pil: se sarà del 3%, usciremo dalla procedura d’infrazione. Se dovessimo sforare, anche di pochissimo, l’Europa farà scattare le ganasce. Che si ripercuoteranno su sanità e pensioni.

Siamo appesi allo 0,01%. O forse anche allo 0,001. Ma a voi sembra normale? Il nostro destino, i conti pubblici, le future manovre e, dunque, la vita dei cittadini, le nostre tasse e le nostre pensioni, in queste ore oscillano pericolosamente attorno agli zero virgola per cento del bilancio. Numeri decimali e cervelli decimati: queste sono le regole dell’Europa. E noi ne siamo, purtroppo, ancora prigionieri.

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Meloni: pacchetto contro il caro-vita

Meloni: pacchetto contro il caro-vita
Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Salvini: «La Commissione non ci fa aiutare le imprese». Giorgetti: «Serve più flessibilità». Il leader Fdi convoca in serata i ministri: il 1° maggio provvedimenti per rinforzare i salari.

Con la pubblicazione dei dati Eurostat scopriremo se l’Italia avrà modo di uscire o meno dalla procedura d’infrazione imposta da Bruxelles che ci impedisce di effettuare manovre di bilancio espansive di cui l’Italia avrebbe terribilmente bisogno. Un cortocircuito del valore di soli 23 milioni di euro. Infatti per poter uscire dalla procedura europea per deficit eccessivo, il disavanzo di bilancio dell’Italia deve risultare «inferiore al 3% del Pil».

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