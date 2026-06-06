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Carlo Tarallo
2026-06-06

Starmer piange solo se la vittima è nera. Silenzio su Nowak

Starmer piange solo se la vittima è nera. Silenzio su Nowak
Il premier britannico Keir Starmer (Ansa)
L’ira di JD Vance: «Nowak è morto come muore una civiltà, mollato e ammanettato da autorità che non si fidavano di lui».

Altro che doppia morale della sinistra: qui siamo di fronte a una tripla, quadrupla, come dimostra la reazione di Keir Starmer, primo ministro britannico, all’omicidio del diciottenne Henry Nowak, rispetto a quanto ha affermato in più occasioni lo stesso Starmer in merito all’assassinio di George Floyd, afroamericano di 45 anni, avvenuto il 25 maggio 2020 a Minneapolis, in Minnesota, negli Usa.

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L’Ong antirazzista dava la paghetta ai neonazi

L’Ong antirazzista dava la paghetta ai neonazi
La ripartizione dei fondi del Southern Poverty Law Center (Getty Images)
Nuovi dettagli sugli antifa dell’Alabama che, per giustificare la loro esistenza, hanno versato 3 milioni al Ku Klux Klan: finanziavano persino i roghi delle croci. Così, le donazioni degli attivisti sono aumentate del 233%. Il problema, però, sarebbe la fuga di notizie...
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I maranza rubano e picchiano. Però guai a parlare di baby gang

I maranza rubano e picchiano. Però guai a parlare di baby gang
Nel riquadro, il giovane pestato dai nordafricani a Brescia (iStock)
A Brescia un giovane di poco più di vent’anni è stato preso a calci e pugni da un gruppo di nordafricani Singolare, visto che il sindaco aveva commissionato un report per dimostrare l’assenza delle baby gang.

Per fortuna, poco più di un anno fa, il Comune di Brescia aveva presentato uno studio, commissionato all’università della città, sulla violenza delle baby gang. Il report, frutto del lavoro di due anni, era intitolato «Aggregazioni giovanili e spazi urbani» e tracciava, tra le altre cose, l’identikit dei giovani che, tra il 2022 e il 2024, stavano (e stanno ancora, nonostante la giunta cittadina si ostini a dire il contrario) creando non pochi problemi a Brescia.

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Zaia vice Salvini solo con autonomia al Nord

Zaia vice Salvini solo con autonomia al Nord
Luca Zaia (Getty Images)
Il vicepremier apre la fase del rilancio leghista: il Doge punta a un ruolo da leader di una sorta di Csu bavarese all’interno di un Carroccio federalista. Nella squadra anche Fedriga. Fontana plaude. Il capitano punta a chiudere la «trattativa» entro giugno.
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La svolta sull’agroalimentare si vede: +46% di investimenti in soli tre anni

La svolta sull’agroalimentare si vede: +46% di investimenti in soli tre anni
Francesco Lollobrigida (Ansa)
Per l’Osservatorio Teha Group «con questi 16,8 miliardi il beneficio sarà pari a 246».

Nel triennio 2023-2025, coincidente con la prima fase dell’azione dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, gli investimenti italiani nell’agroalimentare sono cresciuti del 46% rispetto al triennio precedente, raggiungendo quota 16,8 miliardi di euro.

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