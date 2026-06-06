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Giuliano Zulin
2026-06-06

Zaia vice Salvini solo con autonomia al Nord

Zaia vice Salvini solo con autonomia al Nord
Luca Zaia (Getty Images)
Il vicepremier apre la fase del rilancio leghista: il Doge punta a un ruolo da leader di una sorta di Csu bavarese all’interno di un Carroccio federalista. Nella squadra anche Fedriga. Fontana plaude. Il capitano punta a chiudere la «trattativa» entro giugno.
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I maranza rubano e picchiano. Però guai a parlare di baby gang

I maranza rubano e picchiano. Però guai a parlare di baby gang
Nel riquadro, il giovane pestato dai nordafricani a Brescia (iStock)
A Brescia un giovane di poco più di vent’anni è stato preso a calci e pugni da un gruppo di nordafricani Singolare, visto che il sindaco aveva commissionato un report per dimostrare l’assenza delle baby gang.

Per fortuna, poco più di un anno fa, il Comune di Brescia aveva presentato uno studio, commissionato all’università della città, sulla violenza delle baby gang. Il report, frutto del lavoro di due anni, era intitolato «Aggregazioni giovanili e spazi urbani» e tracciava, tra le altre cose, l’identikit dei giovani che, tra il 2022 e il 2024, stavano (e stanno ancora, nonostante la giunta cittadina si ostini a dire il contrario) creando non pochi problemi a Brescia.

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La svolta sull’agroalimentare si vede: +46% di investimenti in soli tre anni

La svolta sull’agroalimentare si vede: +46% di investimenti in soli tre anni
Francesco Lollobrigida (Ansa)
Per l’Osservatorio Teha Group «con questi 16,8 miliardi il beneficio sarà pari a 246».

Nel triennio 2023-2025, coincidente con la prima fase dell’azione dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, gli investimenti italiani nell’agroalimentare sono cresciuti del 46% rispetto al triennio precedente, raggiungendo quota 16,8 miliardi di euro.

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Altro giro di sconti sui carburanti, ma poi spariranno per colpa della Ue

Altro giro di sconti sui carburanti, ma poi spariranno per colpa della Ue
iStock
Antonio Tajani punta a prorogare il taglio accise per tutto giugno. Matteo Salvini: «Prendiamo soldi dai 20 miliardi di extraprofitti delle banche».

Il taglio delle accise che scade alla mezzanotte di oggi, potrebbe essere prorogato fino a fine giugno. Lo ha anticipato ieri il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani. Si tratta del quarto intervento dopo l’avvio degli sconti il 18 marzo per contenere i rincari dei carburanti a causa dei rialzi del petrolio per la guerra in Medio Oriente.

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Spesi 25 milioni per archiviare il Cav. Ma i pm avrebbero delle nuove piste

Spesi 25 milioni per archiviare il Cav. Ma i pm avrebbero delle nuove piste
Silvio Berlusconi (Ansa)
Prima stima dei costi delle indagini. E dalle carte su Marcello Dell’Utri spunta un carabiniere...

L’archiviazione di Marcello Dell’Utri nell’ultima inchiesta fiorentina in cui era accusato di essere il mandante delle stragi mafiose del 1993-1994 ha riacceso l’interesse mediatico sulla datata vicenda.

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