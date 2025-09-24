Alessandro Da Rold
2025-09-24

San Siro, il Comitato Sì Meazza denuncia: «Opere abusive e irregolarità nella delibera di vendita»

True
San Siro, il Comitato Sì Meazza denuncia: «Opere abusive e irregolarità nella delibera di vendita»
San Siro (Ansa)


La delibera di vendita dello Stadio Meazza, attualmente in discussione in Consiglio comunale, finisce nel mirino del Comitato diretto da Luigi Corbani, che denuncia la presenza di numerose opere edilizie abusive mai regolarizzate e omissioni nei controlli da parte del Comune di Milano. «Manderemo la vigilanza urbana per fare i controlli».


Continua a leggereRiduci

«C’è del marciume morale a sinistra: se dissenti per loro sei una minaccia»

«C’è del marciume morale a sinistra: se dissenti per loro sei una minaccia»
Nel riquadro, il filosofo americano Peter Boghossian (Ansa)
Il filosofo Usa Peter Boghossian, paladino del free speech: «I progressisti credono che eliminare l’avversario sia autodifesa. E i social amplificano certe bolle ideologiche».
Subscribe
peter boghossian

Tra gli arrestati gli «eredi» del Leoncavallo

Tra gli arrestati gli «eredi» del Leoncavallo
Gli scontri del 22 settembre tra manifestanti e Polizia alla stazione Centrale di Milano (Ansa)
Obbligo di firma per due ragazze del centro sociale meneghino Lambretta. Agenti feriti: sono 181 nel 2025.
Subscribe
arresti milano

La Lega: «Chi va a protestare paghi la cauzione»

La Lega: «Chi va a protestare paghi la cauzione»
Matteo Salvini (Imagoeconomica)
L’idea del vicepremier per tutelare i contribuenti. Forza Italia però già si dissocia.
Subscribe
proteste cauzione

Lo sciopero pro Pal fa cilecca. Per «bloccare il Paese» sono serviti i facinorosi

Lo sciopero pro Pal fa cilecca. Per «bloccare il Paese» sono serviti i facinorosi
La manifestazione pro Pal a Roma del 22 settembre (Getty Images)
Adesione nel pubblico impiego al 6%. Un favore all’erario, che risparmia 1,7 milioni. Gli unici disagi li provocano i violenti. Prossima tappa: l’evento della Cgil a ottobre.
Subscribe
sciopero pro pal
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy