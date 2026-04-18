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Redazione digitale
2026-04-18

Salvini: «Un minuto di silenzio per Giacomo Bongiorni»

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Salvini: «Un minuto di silenzio per Giacomo Bongiorni»play icon

Il vicepremier e segretario della Lega ha voluto omaggiare dal palco della manifestazione dei Patriots di Milano la memoria di Giacomo Bongiorni, ucciso l'11 aprile a Massa da un branco di giovanissimi rom.

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Musk: reddito universale alto per aiutare i disoccupati dell'intelligenza artificiale

Musk: reddito universale alto per aiutare i disoccupati dell'intelligenza artificiale
Elon Musk (Getty Images)
Per chi rimarrà senza lavoro a causa del combinato di software e robotica Musk torna a proporre assegni statali: «La produttività sarà altissima e senza inflazione». Similitudini e differenze (tante) col sussidio M5s.

Ma Elon Musk è Beppe Grillo? Con un post a seguito di un’intervista video, ieri il genio e padrone di X ha sintetizzato una sua visione del futuro non inedita, ma ribadita in modo molto chiaro: «Un ALTO REDDITO universale (maiuscole nel testo, ndr) tramite assegni erogati dal governo federale è il modo migliore per gestire la disoccupazione causa dall’Intelligenza artificiale.

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Anche il Kuwait investe nel piano casa. Nel 2027 primi alloggi a canone agevolato

Anche il Kuwait investe nel piano casa. Nel 2027 primi alloggi a canone agevolato
Misha'al Al-Ahmad Al-Sabah e Giorgia Meloni (Presidenza del Consiglio)
Dopo Abu Dhabi, un altro fondo sovrano in ingresso nel progetto per costruire 100.000 immobili. Decisive le relazioni della Meloni.

Centomila nuovi alloggi da costruire in circa 10 anni che garantiscano locazioni a canoni agevolati per circa 250- 300.000 persone. È questo il succo del piano casa (o meglio di una delle due gambe del piano casa, l’altra è quella annunciata da Matteo Salvini e si basa su un progetto di ristrutturazione immobiliare) che coinvolgerà il governo, Confindustria e la rete del Real Estate che fa capo al manager Mario Abbadessa.

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Valditara: «Patria, civiltà e regole: non è razzismo chiedere integrazione»

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Valditara: «Patria, civiltà e regole: non è razzismo chiedere integrazione»play icon
content.jwplatform.com

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto dal palco del Remigration Summit in corso a Milano, rivendicando «Un sano patriottismo» e criticando l’uso di linguaggio neutro, schwa e asterischi, definiti «Un’offesa alla dignità degli uomini e delle donne».

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valditara manifestazione patriots

Mario Giordano dal palco: «Libertà, remigrazione e difesa dell’Europa cristiana»

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Mario Giordano dal palco: «Libertà, remigrazione e difesa dell’Europa cristiana»play icon

Nel suo intervento alla manifestazione dei Patriots a Milano, il giornalista attacca l’immigrazione, denuncia il crollo della sicurezza nelle città e rilancia i temi identitari: «Ci hanno raccontato un sacco di palle». Poi l’affondo contro islam radicale e imam estremisti.

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