Redazione digitale Wilders omaggia Oriana Fallaci: «Aveva capito tutto venticinque anni fa» True play icon

Dal palco del Remigration Summit a Milano, il leader del PVV olandese Geert Wilders ha costruito il suo intervento attorno alla figura di Oriana Fallaci, evocata come voce “profetica” sul tema dell’immigrazione e dell’identità europea.Secondo Wilders, la scrittrice italiana aveva già previsto, oltre venticinque anni fa, le trasformazioni che oggi — a suo dire — sarebbero sotto gli occhi di tutti. Citando il suo libro La rabbia e l'orgoglio, ha rilanciato il messaggio attribuito alla Fallaci: «Svegliatevi, gente».Nel discorso, il leader olandese ha legato immigrazione, islamismo e crisi dell’Europa, parlando di una «migrazione di massa» che avrebbe cambiato profondamente le città europee. Tra gli esempi citati anche Milano, descritta come simbolo di un mutamento segnato — nella sua ricostruzione — da insicurezza e perdita di identità.Uno dei passaggi più duri è stato rivolto agli immigrati irregolari: «Vi manderemo via, dovete andarvene», ha affermato, delineando una posizione fortemente restrittiva.Nel finale, Wilders ha affiancato alla figura della Fallaci anche quella di Giovanni Paolo II, citando il celebre «Non abbiate paura», per rafforzare il tono identitario e simbolico del suo intervento.Il senso complessivo del discorso è stato chiaro: per Wilders, la questione migratoria rappresenta una sfida centrale per il futuro e per la stessa identità dell’Europa.