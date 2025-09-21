Tobia De Stefano
2025-09-21

Sala vende San Siro ma non sa neanche chi c’è dietro ai fondi di Inter e Milan

Sala vende San Siro ma non sa neanche chi c’è dietro ai fondi di Inter e Milan
Beppe Sala (Ansa)

Oaktree e RedBird si autocertificano beneficiari economici. Hanno alle spalle decine di società in Lussemburgo e Cayman.

Subscribe
san siro beppe sala

Sistemati i conti, ora il governo deve rilanciare gli investimenti

Sistemati i conti, ora il governo deve rilanciare gli investimenti
Imagoeconomica
È il momento giusto per sfruttare una migliore affidabilità aumentando il flusso di risparmi nazionali ed esteri verso le aziende. Anche perché gli effetti del Pnrr fra poco finiranno, mentre la Germania va verso la ripresa.
Subscribe
investimenti italia governo

«Nessun tesoretto da spendere in manovra»

«Nessun tesoretto da spendere in manovra»
Giancarlo Giorgetti (Imagoeconomica)
Dopo la promozione dell’agenzia Fitch, Giorgetti frena le richieste dei partiti: «Deficit-pil sotto 3%, faremo cose col calo dello spread ma in un sentiero di sicurezza dei conti». Sul tavolo la riduzione dell’Irpef al ceto medio, quoziente familiare e rottamazione cartelle.
Subscribe
giancarlo giorgetti

Meloni: «Non cadiamo nella trappola. Più destra per cambiare l’Europa»

Meloni: «Non cadiamo nella trappola. Più destra per cambiare l’Europa»play icon
Videomessaggio del premier per l’evento di Ecr organizzato da Marion Maréchal. Sentito omaggio a Kirk: «Ha pagato con la vita il coraggio delle sue idee, non consentiremo questa spirale di violenza».
Subscribe
meloni francia governo

Prima insulta l’Opa, poi aderisce. Nagel punta sul rialzo del titolo Mps

Prima insulta l’Opa, poi aderisce. Nagel punta sul rialzo del titolo Mps
Alberto Nagel (Getty images)
L’ex ad Mediobanca scambia azioni con quelle di Siena convinto che il Monte sia a sconto.
Subscribe
alberto nagel
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy