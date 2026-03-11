True Maddalena Loy Romania, si sgretolano le accuse dietro l’annullamento delle elezioni Calin Georgescu (Ansa)

Nel 2024 la massima Corte del Paese invalidò il voto in cui vinse Georgescu per presunte ingerenze russe. Da lì partì un processo per «attentato all’ordine costituzionale». Ora molte prove sono dichiarate nulle.Si riapre con una decisione clamorosa della Corte d’Appello rumena la vicenda delle elezioni presidenziali in Romania, ripetute nel maggio 2025 dopo che la vittoria al primo turno di Calin Georgescu a novembre 2024 era stata annullata dalla Corte costituzionale a seguito di prove riguardanti presunte interferenze della Russia (poi smentite da un report della commissione giuridica del Congresso degli Stati Uniti) e lo stesso Georgescu era stato incriminato a settembre 2025 per attentato all’ordine costituzionale, costituzione di organizzazioni fasciste e antisemite, disinformazione e falso. La Corte d’Appello di Bucarest ha infatti stabilito che gran parte delle prove contro Georgescu sono state ottenute illegalmente. La sentenza, emessa lunedì, ha portato all’esclusione di decine di dichiarazioni di testimoni e materiale correlato, sollevando domande sull’integrità dell’indagine sull’ex candidato presidenziale, cui a maggio 2025 è stato anche impedito di ricandidarsi alla presidenza.Georgescu, che in campagna elettorale si era distinto per le sue posizioni sovraniste e le critiche alla Nato e all’Unione europea, aveva superato inaspettatamente il primo turno di votazione. L’annullamento del turno elettorale pochi giorni dopo aveva scatenato proteste diffuse e accuse di manipolazione elettorale, con i sostenitori del candidato di destra che puntavano il dito contro Bruxelles. Pour cause: dopo l’annullamento del primo turno, su iniziativa della Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia rumena (Piccj), sulla base di presunte interferenze nel voto tramite TikTok, la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen aveva avviato un procedimento formale nei confronti della piattaforma di video sharing cinese per sospetta violazione del Dsa, in relazione all’obbligo di valutare e mitigare i rischi sistemici legati all’integrità delle elezioni, «in particolare nel contesto delle presidenziali rumene». La ciliegina sulla torta era arrivata dopo le dichiarazioni di Thierry Breton, ex commissario europeo al mercato interno, che a gennaio 2025 sulla radio francese si era lasciato scappare la rivendicazione dell’intervento a gamba tesa sul voto rumeno dichiarando all’emittente Rmc che «l’Unione europea ha gli strumenti per bloccare qualsiasi ingerenza straniera, come ha fatto in Romania». Forti interferenze francesi erano state registrate anche a seguito della visita dell’ambasciatore francese alla Corte costituzionale di Bucarest poco prima che questa decidesse di invalidare la vittoria di Georgescu e all’endorsement del presidente francese Emmanuel Macron a favore di un’altra candidata, Elena Lasconi.Dopo il fiasco elettorale, Calin Georgescu ha affrontato una serie di sfide legali: a febbraio 2025, i pubblici ministeri rumeni hanno aperto un’indagine penale su di lui, accusandolo di aver istigato violenza e tentato di rovesciare l’ordine costituzionale. Le accuse derivavano da presunti complotti legati alla sua campagna elettorale e alle attività post-elettorali, compresi supposti legami con gruppi di estrema destra e influenze straniere. L’impianto accusatorio poggiava sulla presunta collaborazione tra Georgescu e Horațtiu Potra, ex soldato della Legione straniera francese e leader mercenario. Potra è stato accusato insieme con altre 20 persone di aver costituito un gruppo paramilitare dotato di armi illegali. A fronte di queste «prove» - in realtà soltanto una, un report dei servizi segreti rumeni - Georgescu è stato posto sotto controllo giudiziario e gli è stato impedito di partecipare al turno elettorale riconvocato a maggio 2025, nonostante lui si sia sempre difeso e abbia negato le accuse, descrivendole come attacco politico. La sentenza di lunedì si è concentrata sulle irregolarità procedurali e nel modo in cui le prove sono state raccolte dalla Procura generale (Piccj). Il giudice della Corte d’Appello, Mihai Paul Cozma, ha stabilito che le dichiarazioni dei testimoni, raccolte tra l’8 e il 12 dicembre 2024 (quando è stato annullato il primo turno), erano inammissibili, avendo violato il diritto degli indagati contro l’autoincriminazione ai sensi dell’articolo 118 del codice di procedura penale della Romania. Ai sensi degli articoli 102 e 282 del Codice, inoltre, Cozma le ha dichiarate nulle e ha ordinato la loro esclusione dal fascicolo, assieme alle registrazioni audio delle udienze e a qualsiasi riferimento a esse nell’accusa, mettendo a verbale che «le prove ottenute illegalmente non possono essere utilizzate nel procedimento penale». Il caso non è archiviato, però. La Corte d’appello rumena ha dato al Piccj cinque giorni per confermare se intende tenere in piedi l’accusa o se preferisce che il caso torni all’ufficio del procuratore per ulteriori indagini. Ma la decisione di Cozma, a questo punto, lascia il procedimento in un limbo giudiziario, aprendo potenzialmente la strada a un cambio di rotta nel processo o forse anche all’assoluzione di Georgescu. I suoi sostenitori, nel frattempo, tornano ad accusare l’Ue, sostenendo che l’annullamento elettorale e i successivi procedimenti giudiziari riflettono un’influenza indebita delle istituzioni europee, che in questo modo hanno voluto sopprimere le voci anti-establishment.