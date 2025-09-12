Alessandro Rico
2025-09-12

Blitz di Macron e Germania per portar via soldi all’Italia

Friedrich Merz ed Emmanuel Macron (Ansa)

Altro che Difesa comune: vertice «segreto» con i Paesi Baltici. Obiettivo: tagliare dal bilancio Ue i fondi per i «mediterranei».

europa a pezzi

Pure tra i macronisti cresce il dubbio se sostenere il neo premier Lecornu

Sébastien Lecornu (Ansa)
  • Il nuovo capo del governo, che ieri ha visto il suo ex leader Nicolas Sarkozy, rischia di perdere il sostegno perfino di alcuni parlamentari eletti nel partito del presidente. Mozione di 104 deputati contro l’inquilino dell’Eliseo.
  • A pochi mesi dalle Regionali, il Parlamento tedesco toglie le garanzie a Maximilian Krah, accusato di aver ricevuto soldi dalla Cina: perquisiti i suoi uffici e la sua casa.

Lo speciale contiene due articoli

europa a pezzi

Coincidenze, sim e azioni di disturbo. Tutti i misteri dei droni abbattuti

Il drone Geran-2, nome russo per lo Shahed 136 di fabbricazione iraniana (Getty images)
Per intercettare dei mezzi piuttosto lenti la risposta occidentale è stata sproporzionata.
droni sim polonia

La Polonia schiera l’esercito: 40.000 soldati al confine con la Russia e la Bielorussia

Getty images
Starmer, Merz e Macron parlano da capi della Nato: «Rinforzare le difese». A Vilnius il comandante Alexus Grynkkewich: «L’art.5 può scattare». Pietro Parolin: «Temo l’escalation».
polonia esercito

Iryna, Black lives matter assolve: «La violenza degli oppressi è giusta»

La madre dell’uomo: «Non andava liberato». Il Gop vuol rimuovere la toga responsabile.
iryna zarutska
