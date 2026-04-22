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Maurizio Belpietro
2026-04-22

La Meloni rimpatria Mattarella

La Meloni rimpatria Mattarella
Sergio Mattarella e Giorgia Meloni (Ansa)
Il pagamento per chi favorisce il ritorno a casa dello straniero che non ha diritto a restare qui si estenderà, oltre che agli avvocati, ad associazioni e organizzazioni internazionali. Ma il principio resta: evitare di intasare i tribunali e smontare il business migratorio.

Sapete perché a sinistra sostengono che il decreto per favorire l’assistenza legale nei rimpatri di clandestini sia gravissimo? Perché smonta il business dell’assistenza e fa sfiorire gli affari di un sistema che campa sull’immigrazione. Ricordate le parole di Salvatore Buzzi, il compagno che a Roma aveva dato vita a una cooperativa specializzata nell’accoglienza? «Gli stranieri sono meglio della droga, perché con loro si guadagna di più».

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La legge sui rimpatri è confermata. In arrivo un decreto correttivo

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Per disinnescare i rilievi di Mattarella, il bonus non sarà solo per gli avvocati, ma per tutti coloro che aiutano lo straniero a partire. Ora vanno trovate nuove coperture. Giorgia Meloni: «Macché pasticcio, solo buon senso».

Nessun passo indietro, ma due in avanti: il governo guidato da Giorgia Meloni accoglie i rilievi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e accetta di modificare in maniera estensiva la norma del decreto sicurezza al centro delle perplessità degli ultimi giorni. I rilievi del Colle, riferiti l’altro ieri da Mattarella al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, riguardavano l’articolo 30 bis del decreto, che prevede il bonus di 615 euro per gli avvocati i cui clienti scelgono il rimpatrio volontario, senza opporsi.

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 22 aprile

Edicola Verità | la rassegna stampa del 22 aprile

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 22 aprile con Flaminia Camilletti

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L’Iran punta i piedi e Vance resta negli Usa

L’Iran punta i piedi e Vance resta negli Usa
JD Vance (Ansa)
Repubblica islamica irremovibile: trattative solo se gli States rimuovono il blocco nei porti. Il vice di Trump sospende la visita in Pakistan per il secondo round di negoziati. Oggi la scadenza del cessate il fuoco. Il tycoon: «Non intendo prolungarlo».

È un’incertezza notevole quella che continua ad aleggiare sul processo diplomatico volto a porre fine alla guerra in Iran. Ieri pomeriggio, Al Jazeera riportava che JD Vance sarebbe partito in serata per Islamabad, dove dovrebbe tenere un secondo round di colloqui con la delegazione iraniana.

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Una escort che andava coi calciatori: «Ho fatto il test, sono incinta. È di...»

Una escort che andava coi calciatori: «Ho fatto il test, sono incinta. È di...»
Dall’alto, in senso orario, Emanuele Buttini con un’amica, Deborah Ronchi, Sasha Fontanarrosa e Alessio Salamone
Almeno 70 i giocatori hanno frequentato i festini di Milano. Tra loro atleti di Inter, Milan, Juve, Sassuolo e Verona. Una delle ragazze racconta che i rapporti sessuali a pagamento avvenivano anche in pandemia.
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