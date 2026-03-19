{{ subpage.title }}

Ignazio Mangrano
2026-03-19

Dal 1946 a oggi: ottant’anni di referendum in Italia

True
Dalla scelta tra Monarchia e Repubblica ai quesiti sulla giustizia del 2026, gli italiani sono stati chiamati alle urne 83 volte. Tra abrogativi, costituzionali e consultivi, queste consultazioni hanno segnato cambiamenti nella vita quotidiana, dalle leggi sul divorzio e sull’aborto fino alle riforme della Costituzione e ai diritti sul lavoro.
Continua a leggereRiduci
referendum italia
True

La giustizia non è supplenza morale

La giustizia non è supplenza morale
Carlo Nordio (Ansa)
Una parte del Paese chiede ai tribunali di dividere i cittadini «degni» dagli «indegni». Esprimersi contro non è quindi dissenso, ma traccia una linea di demarcazione etica.

In Italia la giurisdizione non è soltanto espressione di un potere dello Stato. È diventata, nel tempo, un’identità morale. Un luogo simbolico nel quale una parte del Paese cerca riscatto, ordine, redenzione. Non si tratta di un fenomeno recente, né di una polemica contingente: è una struttura culturale profonda, che riemerge ciclicamente ogni volta che la politica appare fragile e le mediazioni perdono legittimità.

Continua a leggereRiduci
referendum giustizia
True

Barbera: «La sinistra che voterà No solo per dar contro a Meloni tradisce la Costituzione»

Barbera: «La sinistra che voterà No solo per dar contro a Meloni tradisce la Costituzione»
Augusto Barbera (Ansa)
L’ex presidente della Consulta Augusto Barbera: «Non sono di destra, ma il governo sta facendo la cosa giusta. Tanti come me la sosterranno. L’Anm si è rivelata essere formazione politica».
Continua a leggereRiduci
intervista augusto barbera

Tivù Verità | Famiglia nel bosco: l'avv. Danila Solinas attacca i servizi sociali

Tivù Verità | Famiglia nel bosco: l'avv. Danila Solinas attacca i servizi socialiplay icon

Danila Solinas, legale della famiglia Trevallion, racconta il tentativo delle istituzioni di isolare mamma Catherine. E mette in luce le carenze dell'assistente sociale.

francesco borgonovo tivù verità
True

I dem strepitano per Meloni da Fedez. E spunta un indagato che vota No...

I dem strepitano per Meloni da Fedez. E spunta un indagato che vota No...
Bernardo Lodispoto (Imagoeconomica)
La sinistra sbraita per il premier a «Pulp». Intanto, il capo della Procura di Trani annulla un evento col presidente della Provincia, messo sotto inchiesta dalla suo stesso ufficio. Con buona pace di Nicola Gratteri.

Ufficio complicazione affari semplici. Nel marasma più totale del referendum sulla giustizia dove si è detto e si continua a dire di tutto, dove la campagna referendaria si è trasformata in un palcoscenico dove va in scena la ricerca spasmodica dell’eccessivo e del sensazionale, ci stava bene anche la polemica sulla partecipazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla puntata di Pulp Podcast, il programma di Fedez, in onda oggi alle 13.

Continua a leggereRiduci
referendum giustizia
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy