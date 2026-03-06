True Vincenzo Turco Il potere delle toghe sovrasta gli altri e mina i legami tra democrazia e legge (Ansa). Nel riquadro il giudice Vincenzo Turco

Se vince il No il rischio è la giuristocrazia: una tecnocrazia che, attraverso l’Anm, agisce come opposizione capace di condizionare il Parlamento. Magistratura democratica è sempre stata la corrente più forte sul piano politico e ideologico.Uno dei pilastri della riforma costituzionale che verrà sottoposta a referendum confermativo il 22 e il 23 marzo prossimi è il sorteggio nell’elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura. Il Csm è un organo di rilievo costituzionale posto a presidio dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. Un organo definito, con una confusa trasposizione dal diritto inglese, di autogoverno. Non è però (non dovrebbe essere) un organo politico in senso stretto: non esprime alcuna rappresentanza di questo tipo. Negli ultimi decenni si sono tuttavia sviluppati due fenomeni che sono andati in quest’ultima direzione: il primo deriva dal ruolo svolto dall’Associazione nazionale magistrati (Anm), che ha progressivamente accentuato un carattere di rappresentanza politica attraverso le sue correnti; il secondo riguarda il ruolo della magistratura come espressione di un potere tecnocratico che gioca una partita tutta sua.Le correnti Le correnti hanno sempre proposto una visione e un’azione politica, nella magistratura e nella società. Negli anni Sessanta dello scorso secolo Magistratura indipendente (Mi) paladina dell’indipendenza e Magistratura democratica (Md) forza progressista; alla fine degli anni Settanta il «correntone» di Unità per la costituzione (Unicost), animato dal sacro fuoco dei valori costituzionali, per decenni il più potente centro di potere associativo. Poi, via via, altre formazioni, tra cui una corrente più moderata nel blocco progressista (Area). Nel 2015 l’effimera esperienza della corrente di Piercamillo Davigo. Dalla fine degli anni Novanta un movimento fortemente critico verso il sistema delle correnti che si è fatto promotore del sorteggio dei membri del Csm (oggi Articolo Centouno).La corrente più influente sul piano politico e ideologico è sempre stata Magistratura democratica, antesignana di un uso alternativo del diritto, finalizzato, per usare concetti ed espressioni di suoi esponenti storici, a garantire alle masse «i più ampi spazi di lotta in vista di nuovi e alternativi assetti di potere» contro lo «Stato borghese» - Domenico Menorello e Maurizio Sacconi, (In)giustizia creativa e trasformazione antropologica. Md ha poi vissuto e tradotto il passaggio dalla old left alla new left; dallo Statuto dei lavoratori al woke. Questa corrente (oggi Area democratica per la giustizia) è la più coesa dal punto di vista ideologico, la più attiva sul piano politico, la più presente nel contesto internazionale attraverso una rete di consorelle (Medel).Unicost, invece, dopo la vicenda di Luca Palamara, si è svuotata in favore di Mi, la nuova dominatrice del «centro» politico della magistratura. Mi è una corrente che ha sempre marcato la propria distanza dalla politica, ma che oggi si ritrova a fare proprio questo, perché è difficile immaginare un’azione più «politica» di una campagna elettorale contro una riforma votata dal Parlamento. Una corrente che, peraltro, al suo interno esprime anche un approccio più riflessivo, come conferma la dissociazione di una sua esponente al Csm dal documento con cui altri consiglieri sono intervenuti dopo le pesanti dichiarazioni del procuratore di Napoli (Nicola Gratteri, ndr).Le correnti, attraverso la loro presenza nel Csm, hanno un peso enorme sia nel connotare l’esercizio delle funzioni istituzionali del Csm (vedi la prassi delle «pratiche a tutela») sia nell’intermediare le carriere dei magistrati (progressioni in carriera, nomine dei vertici degli uffici giudiziari, incarichi, formazione, ecc…).Questo potere si esplica già sul piano orizzontale nelle relazioni quotidiane di colleganza, ma è consacrato dall’ascesa nell’organigramma associativo, tipicamente nelle elezioni dei membri dell’Anm, nelle elezioni dei membri dei Consigli giudiziari (una sorta di piccoli Csm territoriali, ndr.) e nelle elezioni dei membri del Csm. L’elezione è il metodo con cui questo potere si realizza e si fortifica, con cui conquista la sua rappresentanza «politica» nel Csm. Il sorteggio previsto dalla riforma costituzionale vuole eliminare questa modalità di selezione e con essa lo strapotere delle correnti e l’inquinamento dell’attività di alta amministrazione del Csm. Il sorteggio è un metodo anche più democratico perché tutela l’eguaglianza in «entrata», in quanto «valorizza i presupposti teorici dell’omogeneità e dell’equivalenza dei destinatari delle scelte» (Marco Mandato, Nomos, marzo 2019). Ma è un metodo che comunque appartiene alla «giuridicità» ed è già rodato in tanti ambiti (nei concorsi pubblici, in materia elettorale, nell’abilitazione dei professori universitari); anche nell’amministrazione della giustizia, con il sorteggio dei cittadini che integrano la Corte costituzionale nei giudizi di accusa contro il presidente della Repubblica; con il sorteggio dei giudici popolari delle Corti di Assise; con il sorteggio dei giudici del Tribunale dei ministri. Un sorteggio che pescherà tra magistrati provvisti di sicure competenze tecniche, abituati a occuparsi di cose ben più complesse e impegnative che non la gestione dello status giuridico ed economico dei magistrati, laddove gli eletti con il sistema attuale non sono necessariamente i più attrezzati, ma i più «potenti». Se vincerà il Sì, tutte le correnti, senza eccezioni, perderanno di colpo la certezza di governare il Csm. Il blocco progressista verosimilmente resterà più unito dal collante ideologico, quello moderato subirà qualche fibrillazione e forse tornerà a spingere su temi squisitamente sindacali, entrambi saranno liberati dal peso della gestione clientelare e potranno tornare all’elaborazione culturale.In caso di vittoria dei No la situazione sarebbe poco diversa per quanto riguarda i rapporti di forza tra le correnti, ma molto più gravida di conseguenze sul piano della politica generale: una vittoria del No intesterebbe alla magistratura «militante» un ruolo e una legittimazione politica che verrebbero fatti pesare nei rapporti con gli altri poteri dello Stato. Seguirebbe la bollinatura permanente dell’Anm sui provvedimenti legislativi. Una giuristocraziaL’azione politica dell’Anm contro la riforma costituzionale dimostra, sotto un altro profilo, la tendenza del potere giudiziario ad agire come soggetto politico e contro-potere. Questo fenomeno si è manifestato da tempo (vedi Edouard Lambert, Il governo dei giudici, 1921) seguendo le grandi trasformazioni del diritto americano. Da qualche decennio sta virando verso un sistema di controllo globale, ampio e pervasivo (Ran Hirschl, Verso la giuristocrazia). Un sistema nel quale i magistrati operano in rete con altre comunità di giuristi che sorvegliano e condizionano i grandi interessi politici ed economici. Un potere di natura tecnocratica, fondato sul dominio della conoscenza giuridica e sulla riduzione algoritmica dei grandi formanti geopolitici (esempio gli Human rights).Quanto sia consapevole di tutto ciò la magistratura non è chiaro. Sta di fatto che nella vicenda del referendum costituzionale l’Anm si è mossa istintivamente come un contropotere, indisponibile al dialogo, laddove le posizioni nei partiti politici hanno offerto varietà e ricchezza di posizioni. La parte della magistratura progressista ha tradito una volontà più esplicita di opposizione al governo, la parte moderata si è associata alla prima per conservare i propri privilegi, ma tutte e due si sono mosse all’unisono come un potere chiuso che va per la propria strada.Questa vocazione al dominio è coperta da motivazioni ideali. Nei discorsi di apertura dell’anno giudiziario, per esempio, che drammatizzano un «patto per lo Stato di diritto» o direttamente un «patto fra magistratura e società», una rilegittimazione del giudice che salva il mondo dall’oscurità. Non si tratta di episodi sporadici, è un’azione a largo spettro promossa a livello europeo. La rete europea dei Consigli di giustizia, nel giugno 2025, ha invitato le magistrature europee a esercitare il vaglio di legalità delle azioni dell’esecutivo e del legislatore, a combattere come una minaccia per lo stato di diritto l’attuazione di riforme senza il proprio consenso, a «dimostrare leadership e coraggio, agire senza indugio e utilizzare tutti i mezzi a disposizione», non escluso il ricorso alla narrazione mediante «solide relazioni con i media». Con una attenzione particolare all’opinione pubblica e all’istruzione, soprattutto dei giovani.In definitiva, attraverso le grandi leve del diritto contemporaneo il potere giudiziario sovrasta gli altri poteri e rende problematico il rapporto tra diritto e democrazia. E il potere che più soffre di tale gigantismo è proprio il Parlamento, accusato dall’Anm di volere soggiogare la magistratura proprio mentre ne riafferma in Costituzione l’autonomia e l’indipendenza. La propaganda dell’Anm che paventa la sottoposizione della magistratura al potere politico sembra un’ironia.