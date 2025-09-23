Flaminia Camilletti
2025-09-23

I pro Pal bloccano strade e stazioni e poi devastano la Centrale di Milano

I pro Pal bloccano strade e stazioni e poi devastano la Centrale di Milanoplay icon
Lo sciopero degenera e mette in ginocchio il Paese. Nel capoluogo lombardo danni ingenti e 60 agenti feriti. Dieci i fermati. Meloni: «Indegni». Ma anche Schlein e Sala sono obbligati a denunciare il «vandalismo».
Subscribe
pro pal violenza

«Stato di Palestina? No, finché c’è Hamas»

«Stato di Palestina? No, finché c’è Hamas»
Emmanuel Macron all'assemblea generale dell'Onu (Ansa)
  • Italia fuori dal coro all’Assemblea generale dell’Onu dove 150 Paesi sono pronti al riconoscimento per sfidare Netanyahu. Tajani: «È un obiettivo ma ora non ci sono le condizioni». Gli Stati Uniti: «Serve una diplomazia seria, non atti simbolici».
  • L’esercito di Bibi avanza, gli islamisti vogliono la mediazione dell’alleato americano.

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
palestina onu

Scissione islamisti-Lgbt sulla Flotilla

Scissione islamisti-Lgbt sulla Flotilla
(Ansa)
Il coordinatore Boujemaa lascia la missione per la presenza di militanti «queer»: «Violano i valori della società. L’organizzazione ci ha mentito sulla loro identità».
Subscribe
flotilla

Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 settembre

Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 23 settembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Guerra agli italiani per la pace a Gaza

Guerra agli italiani per la pace a Gaza
Getty images

Oltre 60 agenti feriti, in azione la peggio gioventù. Per chi è sceso in piazza la questione palestinese era solo un pretesto. Volevano un motivo per mettere a ferro e fuoco la città, per far valere la violenza nella lotta politica, per odiare gli avversari. E l’hanno trovato.
Subscribe
guerra gaza stazione centrale
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy