Edoardo Frittoli
2025-09-20

«La Presa di Porta Pia»: il primo docufilm ha 120 anni

True
«La Presa di Porta Pia»: il primo docufilm ha 120 anniplay icon
content.jwplatform.com

Il 20 settembre 1905 fu proiettato in pubblico a Roma il film di Filoteo Alberini, pioniere del cinema, davanti a un'immensa folla. Con i suoi 250 metri di pellicola per 10 minuti di girato era da record. Oggi solo 4 minuti sono sopravvissuti.

Continua a leggereRiduci
presa porta pia film

Parla come mangi: il cibo alimenta i proverbi

Parla come mangi: il cibo alimenta i proverbi
iStock
Fin dai tempi di Cicerone, è uso comune celebrare pasti e pietanze con un motto. Tradizione proseguita nella Firenze dei Medici, sostenuta dal filosofo Immanuel Kant e giunta fino ai giorni nostri. Oggi, però, non se ne inventano più: «Mancano tempo e silenzio».
Subscribe
cucina

Sul fine vita le Regioni frantumano l’unità dell’ordinamento giuridico

Sul fine vita le Regioni frantumano l’unità dell’ordinamento giuridico
iStock
L’interpretazione disinvolta della Costituzione ne mina la funzione di garanzia.
Subscribe
fine vita

Le toghe sdoganano l’assegno di divorzio pure alle coppie delle unioni civili

Le toghe sdoganano l’assegno di divorzio pure alle coppie delle unioni civili
iStock
Le motivazioni della Cassazione: «C’è un disegno pluralistico dei modelli familiari, a seguito dell’evoluzione dei costumi».
Subscribe
cassazione

Altro buonsenso sui vaccini negli Usa. Non serve più farli tutti in una volta

Altro buonsenso sui vaccini negli Usa. Non serve più farli tutti in una volta
Robert F. Kennedy (Ansa)
La prima riunione della nuova commissione consultiva ha frenato la raccomandazione per l’uso del siero unico contro morbillo, parotite, rosolia e varicella. La somministrazione avverrà separatamente.
Subscribe
vaccini usa
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy