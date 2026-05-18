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Alessandro Da Rold
2026-05-18

La difficile arte di non sparare: perché la polizia cerca nuove difese contro le aggressioni

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La difficile arte di non sparare: perché la polizia cerca nuove difese contro le aggressioni
Il progetto BJJ4Police al reparto mobile di Milano

A Milano il programma BJJ4Police porta il Brazilian Jiu-Jitsu dentro l’addestramento degli agenti. Non per aumentare la forza, ma per ridurre il momento in cui resta una sola alternativa: l’arma. Le statistiche parlano di 2675 annui aggressioni agli operatori in divisa, più di 7 al giorno, una ogni 3 ore.

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bjj4police jiu jitsu
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«Vissi due mesi in un bosco ed è lì che nacque “Amico è”»

«Vissi due mesi in un bosco ed è lì che nacque “Amico è”»
Dario Baldan Bembo (Getty Images)
Dario Baldan Bembo: «Con un’orchestra mettemmo le tende e registrammo tra i rumori della natura. Lauzi era incazzatissimo col mondo. Conservo una foto di mio papà con D’Annunzio».
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dario baldan bembo

Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Lo stato attuale del terrorismo islamico»

Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Lo stato attuale del terrorismo islamico»

Ecco #DimmiLaVerità del 18 maggio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega nel dettaglio che momento vive il terrorismo islamico.

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Il cinema italiano spilla quattrini e piange

Il cinema italiano spilla quattrini e piange
Edizione 2026 del premio David di Donatello a Cinecittà (Getty Images)
Attori e registi di nessun talento, nonostante i ripetuti fiaschi al botteghino, continuano a ritenersi superiori. Per questo ci danno lezioni di morale e geopolitica. E si indignano perché vorrebbero che lo Stato versasse nelle loro tasche ancora più denaro pubblico.

Poche cose sono grandiose come il farsi mantenere e lo spillare quattrini in cambio di niente. Crea nel mantenuto una folle idea di un suo qualche valore: se mi mantengono, dovrò valere qualche cosa! Quindi, visto che valgo, ora racconto anche le mie idee, così contraccambio il favore. In nome del popolo italiano, dichiaro che ne abbiamo abbastanza di sovvenzionare cosiddetti registi e attori incapaci di fare film, con incassi spesso insufficienti a coprire le spese di produzione, e che vorremmo almeno essere esonerati dall’ascoltare i loro penosi sermoni.

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cinema italiano
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Caccia al cristiano in Mozambico. E l’Ue taglia gli aiuti alla sicurezza

Caccia al cristiano in Mozambico. E l’Ue taglia gli aiuti alla sicurezza
Un orfanotrofio cattolico in Mozambico (Getty Images)
  • Ad aprile l’ultima incursione nel nord del Paese, che i jihadisti assediano da dieci anni. Una missione militare del Ruanda ha tolto agli islamici qualche roccaforte, ma dipende dai fondi di Bruxelles. Che ora sono a rischio.
  • Con le riserve non sfruttate, il Paese potrebbe diventare uno dei primi esportatori di Gnl. Però l’avanzata degli estremisti rallenta i progetti delle multinazionali.
  • Il missionario Fra Luca Santato: «Centinaia di famiglie sfollate. Ma nel sud, dove opero io, finora il terrorismo non è stato una minaccia».

Lo speciale contiene tre articoli.

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