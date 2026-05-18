2026-05-18
Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Lo stato attuale del terrorismo islamico»
Ecco #DimmiLaVerità del 18 maggio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega nel dettaglio che momento vive il terrorismo islamico.
Ecco #DimmiLaVerità del 18 maggio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega nel dettaglio che momento vive il terrorismo islamico.
Ecco #DimmiLaVerità del 15 maggio 2026. Il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta gli sviluppi della guerra in Iran e la crisi economica in Italia.
Ecco #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026. Con il nostro esperto di politica Usa Stefano Graziosi commentiamo la visita di Trump in Cina.
Ecco #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026. La deputata della Lega Simona Loizzo ci spiega come le terapie digitali saranno prescrivibili anche in Italia.
Ecco #DimmiLaVerità del 12 maggio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino spiega le conseguenze nel medio e lungo periodo di quello che sta accadendo in Iran.