«Il Green deal soffoca l’industria del riciclo della plastica in Ue»

L’allarme: le norme verdi alzano i costi e favoriscono i gruppi che operano all’estero.
Byd svende le auto per invadere l’Europa

Il colosso cinese offre un superbonus da 10.000 euro per i clienti che rottamano i vecchi modelli. La promozione sostiene il fatturato mentre calano gli utili e le immatricolazioni. Più forte la concorrenza dei marchi orientali che dominano il mercato.
Martha Argerich: «La musica è la meraviglia della vita. Il successo non ha alcun sapore»

La leggendaria pianista argentina: «Suono troppo, ho molti dubbi e non so cosa fare del tempo che mi resta. Quest’arte però è grande come l’amore. Non può sconfiggere il male, ma ha il potere di toccare l’inconscio».
Papa Leone si sfila dal Giubileo arcobaleno

Da domani, il pellegrinaggio Lgbt a Roma con messa («profetica», dice lui) di monsignor Savino. Prevost, però, non riceverà i fedeli omosex, anche se il loro ideologo, il gesuita Martin, giura: «Prevost è come Francesco». Mentre Zuppi lo tira per la stola sui migranti.
«Questa Unione di ragionieri inventa nemici finti per sopravvivere»

Il giornalista Toni Capuozzo: «L’Ue è morente e la Russia che vuole invaderci è la minaccia immaginaria perfetta per risollevare i consensi».
