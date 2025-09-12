Mirella Molinaro
2025-09-12

Pistole in casa, in manette Baby Gang

Baby Gang
Il trapper è stato fermato in un albergo di Milano: in camera aveva una calibro 9. Altre due armi sono state scovate nella sua abitazione. Indagato pure Simba La Rue.
baby gang

Iryna, Black lives matter assolve: «La violenza degli oppressi è giusta»

La madre dell’uomo: «Non andava liberato». Il Gop vuol rimuovere la toga responsabile.
iryna zarutska

Edicola Verità | La rassegna stampa del 12 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 12 settembre con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

Il blogger e re dei dibattiti capace di portare i giovani di destra ai seggi

Charlie Kirk (Ansa)
Sposato con due figli, teneva incontri in cui sfidava il pubblico: «Provate che ho torto».
charlie kirk

A Charlie la medaglia per la libertà. Pene per chi festeggia la sua morte

Donald Trump (Ansa)
Trump, anche lui vittima di un attentato, sottolinea la matrice politica dell’attacco che ha ucciso l’attivista. «La violenza arriva da chi ogni giorno demonizza e ostracizza coloro che la pensano diversamente».
trump kirk
