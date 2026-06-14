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Carlo Cambi
and
Petra Carsetti
2026-06-14

Pillole di galateo | Il pentalogo delle cerimonie

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pillole di galateo
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Arrestato un rider richiedente asilo. Aveva violentato tre donne a Milano

Arrestato un rider richiedente asilo. Aveva violentato tre donne a Milano
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A Perugia rimesso in libertà un gambiano accusato di tentato rapimento di una bimba.

Un richiedente asilo di 25 anni che lavorava come rider è stato arrestato a Milano dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, con l’accusa di violenza sessuale ai danni di tre giovani clienti.

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cronache dell'invasione
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Allontana la bimba dalla sua mamma. Per il giudice la stava solo salvando

Allontana la bimba dalla sua mamma. Per il giudice la stava solo salvando
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A Perugia un gambiano strappa una bambina dalle mani della madre mentre è in attesa dell’autobus. Fermato, le scatta delle foto. Accolta la ricostruzione dello straniero: «La piccola si trovava in pericolo».
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gambiano rapimento bambina perugia
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Cuciniamo insieme | Panzanella sbagliata

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Cuciniamo insieme | Panzanella sbagliataplay icon
La panzanella è una ricetta di recupero identitaria della Toscana, dove il pane raffermo è una sorta di rimedio per ogni occasione, che va fatta secondo regole precise. Noi ci siamo presi però la libertà di reinterpretarla per renderla ancora più semplice. Ma il risultato non cambia: è perfetta come spuntino per una cena estiva, va benissimo se ve la volete portare in spiaggia.
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cuciniamo insieme
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Genova assediata da bande e degrado ma la Salis ha tempo solo per il Pride

Genova assediata da bande e degrado ma la Salis ha tempo solo per il Pride
Silvia Salis al Liguria Pride di Genova
L’allegria della sfilata Lgbt stona col clima di scarsa sicurezza che domina in città.

Genova è afflitta da violenza e degrado, anche nei quartieri più eleganti. Ma, ieri, la sindaca Silvia Salis ha trovato il tempo di sfilare al pride e di mandare i soliti messaggi da aspirante leader nazionale del campo largo.

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salis pride
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