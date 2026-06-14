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Adriano Scianca
2026-06-14

Genova assediata da bande e degrado ma la Salis ha tempo solo per il Pride

Genova assediata da bande e degrado ma la Salis ha tempo solo per il Pride
Silvia Salis al Liguria Pride di Genova
L’allegria della sfilata Lgbt stona col clima di scarsa sicurezza che domina in città.

Genova è afflitta da violenza e degrado, anche nei quartieri più eleganti. Ma, ieri, la sindaca Silvia Salis ha trovato il tempo di sfilare al pride e di mandare i soliti messaggi da aspirante leader nazionale del campo largo.

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A Roma «Frocinema» si fa coi soldi pubblici di Gualtieri (e Rocca)

A Roma «Frocinema» si fa coi soldi pubblici di Gualtieri (e Rocca)
Il curatore di Fr*cinema Pietro Turano. Nel riquadro, la locandina dell'edizione 2026 (Getty Images)
La rassegna per pellicole «queer», dal nome eloquente, ha preso 250.000 euro dal Comune e 300.000 dalla Regione.

Ha l’elegantissimo titolo di Vajassa (traduzione in napoletano del termine «serva») il cortometraggio vincitore, nella sezione «Finzione», della terza edizione del Fr*cinema (l’asterisco è d’ordinanza), il Festival del cinema queer di Roma, del quale colpevolmente si conosceva appena l’esistenza fino a oggi. Colpevolmente perché la manifestazione, a cura di Pietro Turano per Arcigay Roma, è un progetto della Fondazione Piccolo America, che ha ricevuto dal Comune di Roma guidato da Roberto Gualtieri (Pd) il generoso contributo di 250.000 euro, soldi dei contribuenti erogati dal Campidoglio senza gara d’appalto, come denunciò all’epoca Fratelli d’Italia.

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Vannacci raduna tutte le sue truppe: «Siamo la feccia, orgogliosi di esserlo»

Vannacci raduna tutte le sue truppe: «Siamo la feccia, orgogliosi di esserlo»
Roberto Vannacci (Ansa)
Il padre di Futuro nazionale alla prima Assemblea: «Alleanze? Problema altrui». E sulle «ginocchiere» M5s: «Nessun sessismo».

Dio, patria, famiglia e sondaggi: la Costituente di Futuro nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci, all’auditorium della Conciliazione a Roma, è un successo annunciato. Fnv si colloca già intorno al 5% ma è destinato a crescere, per due ragioni: una «alta» e una di pura cucina politica.

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Mai dire Blackout | Energia e metalli, rotte sotto pressione

Mai dire Blackout | Energia e metalli, rotte sotto pressione

Petrolio USA primo al mondo, ancora crisi di Hormuz, metalli sotto stress, rame in rialzo e logistica sempre più difficile per rinnovabili e batterie.

sergio giraldo mai dire blackout
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Trump: «Oggi la firma». Ma Teheran frena

Trump: «Oggi la firma». Ma Teheran frena
Donald Trump (Ansa)
  • Pakistan e Stati Uniti confermano la sottoscrizione del memorandum (che avverrà a distanza), ma la diplomazia iraniana tentenna: «Non nelle prossime 24 ore». I pasdaran: «Insolita insistenza del tycoon solo per il suo compleanno». Lui intanto attacca Obama.
  • L’Idf: «Uccisi 7 membri di Hezbollah». Il sacerdote: «La morte è nostra vicina di casa».

Lo speciale contiene due articoli.

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