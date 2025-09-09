Matteo Ghisalberti
and
Adriano Scianca
2025-09-09

Parigi di nuovo senza un governo. Il Parlamento manda a casa Bayrou

Ll’Assemblea nazionale francese (Ansa)
  • Il voto di fiducia chiamato dallo stesso premier si rivela un autogol pazzesco: in 364 staccano la spina all’esecutivo del centrista. Marine Le Pen: «Fine di un’agonia, ora il voto e poi risaneremo il Paese».
  • Verso la nomina di un nuovo primo ministro. Altrimenti elezioni o dimissioni di Macron. Intanto quest’ultimo consulta i giuristi per sapere se poter scippare i poteri dell’Aula.

Lo speciale contiene due articoli.

crisi governo francia

Edicola Verità | La rassegna stampa del 9 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 9 settembre con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

Sale il costo degli interessi per mantenere il debito d’Oltralpe

Mancano ricette per fermare il ballo dei mercati. Lo spread con i Btp a meno di 10 punti.
debito francia

L’auto tedesca scavalca l’Ue: «Più investimenti negli Usa in cambio di sconti sui dazi»

L’auto tedesca scavalca l’Ue: «Più investimenti negli Usa in cambio di sconti sui dazi»
L’ad di Volkswagen,Oliver Blume (Ansa)
L’ad di Volkswagen Oliver Blume: «Negoziamo con il governo americano, nuovi siti negli Stati Uniti per avere meno tariffe». E Trump vede l’ad di Rolex in difficoltà per le imposte al 39%.
dazi
