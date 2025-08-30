Francesco Borgonovo
Le paladine del «sex work» sui social accusano i mostri che hanno allevato

Onlyfans (Getty)
Ipocrita rabbia per i maniaci online: il punto non è solo il consenso delle partner, bensì il mercimonio dei corpi che alimenta Onlyfans quanto Phica. E poi, perché certe politiche non s’indignano per gli stupri dei migranti?
onlyfans

Stop agli incentivi per eolico e solare cinesi

Pubblicato il decreto Ferx che esclude pannelli e componenti prodotti da aziende del Dragone dagli aiuti alle rinnovabili. L’obiettivo è ridurre la dipendenza da Xi Jinping e dare una scossa a Bruxelles, che nel 2018 ha tolto le barriere e spalancato la strada agli stranieri.
fotovoltaico cina

Mattarella va in visita in Slovenia e l’Italia cede la pala di Carpaccio

Sergio Mattarella (Imagoeconomica). Nel riquadro, un particolare della Pala Carpaccio
Lubiana vorrebbe 21 capolavori portati qui nel 1940. Ma gli esuli istriani insorgono: «Legalmente appartengono a Roma, così si uccide la nostra storia». I dubbi di Roberto Menia: «I sovrintendenti sapevano?».
pala carpaccio

Neonazi diventa donna e inchioda i woke: finirà nel carcere femminile

Sven Liebich (Getty)
Sven Liebich, oggi Maria-Svenja, ha sfruttato la legge dell’esecutivo Scholz. Che gli attivisti ancora difendono.
woke

Berlino e Parigi fingono unità su Kiev ma si dividono ai colloqui con Trump

Volodymyr Zelensky (Getty)
Incontro a Tolone, nel fine settimana sentiranno la Casa Bianca. L’Eliseo insulta Vladimir Putin.
europa a pezzi
