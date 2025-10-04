Redazione digitale
2025-10-04

Oggi in edicola

Sherlock Holmes torna in tv con «Sherlock & Daughter»

True
Sherlock Holmes torna in tv con «Sherlock & Daughter»
«Sherlock & Daughter» (Sky Italia)
Dopo l’interpretazione iconica di Benedict Cumberbatch, il detective di Conan Doyle rivive in «Sherlock & Daughter», serie con David Thewlis in uscita il 4 ottobre su Sky, tra paternità inattesa e una nuova cospirazione.
Subscribe
sherlock & daughter

«Il risiko bancario non è finito»

«Il risiko bancario non è finito»
Luigi Lovaglio, ad di Mps (Imagoeconomica)
Lovaglio (Mps): «Una seconda fase può scattare nei prossimi anni, saremo protagonisti». Presentata la lista per il cda Mediobanca, che sarà guidata dal tandem Grilli-Melzi d’Eril.
Subscribe
risiko bancario

Inquiniamo di meno della media Ue ma abbiamo le tasse green più alte

Per Confartigianato il prelievo fiscale ambientale in Italia ha raggiunto i 54,2 miliardi l’anno ( 2,5% del Pil). La Commissione ne pensa una giusta: pronta a ridurre del 50% le quote di acciaio e a raddoppiare i dazi.
Subscribe
tasse green ue

I neoconvertiti sono una risorsa. I «cattolici adulti» lo comprendano

I neoconvertiti sono una risorsa. I «cattolici adulti» lo comprendano
JD Vance con Papa Leone XIV (Ansa)
Lo snobismo nei confronti di chi si avvicina tardi alla fede, come Vance, non ha senso.
Subscribe
conversioni cattolicesimo
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy