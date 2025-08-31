Roberto Speranza (Ansa)
Mentre i messaggi ufficiali del governo garantivano vaccini sicuri, fior di scienziati provarono in tutti i modi a sensibilizzare sui pericoli di Astrazeneca ai più giovani: «Ignorato l’equilibrio rischi-benefici: un orrore».
Il Pd pretende di plasmare la Chiesa tutta a sua immagine e somiglianza
Al centro il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy junior (Ansa)
Il segretario alla Salute statunitense ha licenziato in tronco la responsabile dei centri per la prevenzione delle malattie. Fuori anche il medico attivista Lgbt+ voluto da Biden.
Giovanna Ceolini (https://www.thierryrabotin.com/qa-with-giovanna-ceolini/)
Dal 7 al 9 settembre, a Milano, la centesima edizione del Salone internazionale della calzatura (Micam) con oltre 1.000 brand. «Abbiamo dato un palcoscenico a un mestiere creativo che continua a innovarsi. E che vuole fare spazio alle idee dei giovani».