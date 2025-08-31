Redazione digitale
2025-08-31

Gli allarmi al Cts sui ragazzi: «Usati come carne da macello»

Roberto Speranza (Ansa)
Mentre i messaggi ufficiali del governo garantivano vaccini sicuri, fior di scienziati provarono in tutti i modi a sensibilizzare sui pericoli di Astrazeneca ai più giovani: «Ignorato l’equilibrio rischi-benefici: un orrore».
inchiesta covid

Il Pd pretende di plasmare la Chiesa tutta a sua immagine e somiglianza

Rosy Bindi (Imagoeconomica)
Dopo il successo della Meloni Meeting, la Bindi parla di «appropriazione indebita dei cattolici». Nel panico pure Cuperlo. La leader di Fdi conquista i credenti contrari a immigrazionismo e nozze gay, ignorati dai dem.
cattolici

Tra Kennedy e i Cdc è guerra totale

Al centro il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy junior (Ansa)
Il segretario alla Salute statunitense ha licenziato in tronco la responsabile dei centri per la prevenzione delle malattie. Fuori anche il medico attivista Lgbt+ voluto da Biden.
robert f. kennedy junior

Giovanna Ceolini: «La fiera delle scarpe cammina nel futuro»

Giovanna Ceolini (https://www.thierryrabotin.com/qa-with-giovanna-ceolini/)
Dal 7 al 9 settembre, a Milano, la centesima edizione del Salone internazionale della calzatura (Micam) con oltre 1.000 brand. «Abbiamo dato un palcoscenico a un mestiere creativo che continua a innovarsi. E che vuole fare spazio alle idee dei giovani».
giovanna ceolini scarpe
