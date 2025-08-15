Redazione digitale
2025-08-15

Vacanze e migranti, le bugie dem per screditarci con Bruxelles

Vacanze e migranti, le bugie dem per screditarci con Bruxelles
Migranti (iStock)
Francesco Filini (Fdi): con il centrodestra le percentuali di sbarchi e di chi non va in ferie si riducono.
migranti

Federico Freni: «Turismo su nonostante il Pd Rottamazione, ora i lavori per aiutare milioni di italiani»

Federico Freni: «Turismo su nonostante il Pd Rottamazione, ora i lavori per aiutare milioni di italiani»
Federico Freni (Imagoeconomica)
Il sottosegretario all’Economia: «Ombrelloni vuoti? Si diversificano le mete, la sinistra vuol dirci pure se andare al mare o in montagna. Dazi? Per il made in Italy inizia il bello».
intervista federico freni

Le Ong si inventano il blocco a Lampedusa

Le Ong si inventano il blocco a Lampedusa
Ansa
Accuse al governo per il naufragio costato la vita a 27 persone, però il barcone si è rovesciato a 14 miglia dalle coste italiane in acque internazionali. Nessuno ha impedito il soccorso: è stata una tragedia, che fa comodo addossare alla Meloni.
ong lampedusa

«Barbie modello femminile impuro». In Francia gli islamici la censurano

«Barbie modello femminile impuro». In Francia gli islamici la censurano
L'attrice australiana Margot Robbie durante la première europea di «Barbie» del 12 luglio 2023 (Ansa)
Le pressioni di fondamentalisti ed estremisti hanno impedito la proiezione del film «Barbie» in un cinema all'aperto francese, perché esalterebbe «un’immagine sbagliata della donna» e promuove l’omosessualità.
film barbie censurato
