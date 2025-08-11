Redazione digitale
Salvano Zelensky, perdono l’Ucraina

Volodymyr Zelensky (Ansa)
L’Ue continua a porre condizioni in vista del vertice di Ferragosto in Alaska. Ma confondendo i propri desideri con la realtà finisce per ostacolare l’unico modo per chiudere il conflitto: ovvero un’intesa definita da Donald Trump e Vladimir Putin.
K.I.S.S. | Sua Altezza uno e novantotto

Ricordato poco dall'Italia, voleva fare il pilota di aeroplano. Ci riuscì per poco tempo ma nella storia militare è considerato un grande esempio di ufficiale e di uomo, persino dai suoi nemIci. Oggi parliamo di un principe aviatore.

Giallo sulla presenza di Zelensky al vertice tra Putin e Trump

Volodymyr Zelensky (Ansa)
JD Vance: «L’accordo deluderà Mosca e Kiev». Il «Corriere» scopre l’estremismo di Azov.
Automobili ibride, l’inganno dell’efficienza

iStock
Efficienza e consumi non coincidono: nelle auto ibride peso e aerodinamica incidono più di quanto si creda. Test comparativi mostrano come, in certi casi, i modelli a benzina possano risultare persino più parsimoniosi.
