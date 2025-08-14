Flaminia Camilletti
2025-08-14

Il no di Tridico complica le regionali del centrosinistra

Pasquale Tridico (Imagoeconomica)
Dalla Calabria alle Marche, il domino delle candidature è in stallo. E in Toscana scatta la rissa tra le forze del Terzo polo.
Appuntamento in Piazza con l'on. Sara Kelany

Appuntamento in Piazza con l'on. Sara Kelanyplay icon
Appuntamento in Piazza con l’on. Sara Kelany, responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia
Il caso Albanese alla Camera dei Deputati con la presenza di un affiliato ad Hamas, Le chiavi della città di Bari a Francesca Albanese sanzionata dagli Stati Uniti. I risultati raggiunti in materia di immigrazione raggiunti dal governo italiano e la vicenda Almasri. gli atti alla Camera: richiesta autorizzazione per Nordio, Piantedosi e Mantovano. Una storia incredibile.

Per liberare i rom da miseria e illegalità bisogna smantellare tutti i campi nomadi

Ansa
I giornali minimizzano le condizioni della comunità milanese e dall’Europa piovono fondi inutili contro l’«antiziganesimo».
Il Psg vince la Supercoppa Uefa a Udine: Tottenham rimontato e battuto ai rigori

I giocatori del Psg sollevano la Supercoppa Uefa a Udine (Ansa)

Allo stadio Friuli (Bluenergy Stadium), il Paris Saint-Germain conquista la prima Supercoppa europea della sua storia. Dopo lo 0-2 iniziale firmato Van de Ven e Romero, Kang-in Lee e Gonçalo Ramos riacciuffano il risultato nel finale. Ai rigori, i parigini vincono 4-3.

I baby killer spariscono poi tornano. Le prime confessioni sull’incidente

Nel riquadro i quattro bambini che si trovavano sull’auto che ha ucciso Cecilia De Astis e che vivono in pessime condizioni nel campo di via Selvanesco. Sullo sfondo il punto di via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio di Milano, dove la donna di 71 anni è stata investita (Ansa)
  • Ieri mattina, alcune auto hanno lasciato il campo di via Selvanesco, a Sud di Milano, ma sono rientrate nel primo pomeriggio. Uno dei bimbi che ha investito l’anziana: «Abbiamo avuto paura e siamo scappati».
  • In Piemonte, con un articolo di legge, le roulotte che stazionano per più di due giorni in aree non adibite possono essere rimosse utilizzando anche il carro attrezzi.

Lo speciale contiene due articoli.

