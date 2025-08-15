2025-08-15
La balla della destra che ha creato più insicurezza
Walter Veltroni (Imagoeconomica)
Ho scritto ieri quel che penso a proposito delle ricette con cui Walter Veltroni vorrebbe combattere la criminalità. Se torno sulla questione però è per ribattere, dati alla mano, all’affermazione secondo cui gli italiani non si sarebbero mai sentiti così insicuri da quando la destra è al governo. Quella scritta sul Corriere della Sera dall’ex vicepresidente del Consiglio ai tempi di Prodi, ed ex segretario del Pd quando i cattocomunisti ancora sognavano di governare l’Italia, è una frase subdola.