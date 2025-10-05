Stefano Piazza
2025-10-05

Netanyahu tratta, però non si fida: «L’Idf rimarrà nella Striscia»

Benjamin Netanyahu (Ansa)
La destra radicale contro la tregua, ma i voti mancanti possono venire dall’opposizione.
negoziati israele hamas

Pure Hamas tratta per la pace. Qui lavorano per boicottarla

Ansa
Mentre i fondamentalisti aprono uno spiraglio al piano Trump e Pizzaballa applaude, gli sfasciavetrine sfilano per la nuova Intifada e attaccano la polizia. A loro della pace non importa nulla, cercano il caos.
disordini pro pal

Il negoziato sugli ostaggi riparte al Cairo

Il cardinale italiano e patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa (Ansa)
La risposta positiva di Hamas al piano Trump, per quanto piena di condizioni poco chiare, apre spiragli di pace. Il confronto ricomincerà in Egitto, dove sono attesti i mediatori Usa. Pizzaballa ottimista: «Per la prima volta possibile una nuova pagina».
negoziato israele hamas

Cuoco, ma anche umanista. Rosolare sull’Orient Express non è facile ma è un... Gioco

Giorgio Gioco
Verona ricorda il grande ristoratore scomparso nel 2019, Giorgio Gioco. Titolare del 12 Apostoli, creò con Montanelli e Biagi anche l’omonimo «antipremio» letterario privo di regole e soldi.
giorgio gioco

«La scarpa che respira ora si calza al volo»

Mario Moretti Polegato
Il fondatore di Geox Mario Moretti Polegato che ha fatto del comfort una missione, presenta l’ultima tecnologia applicata alle sneaker Spherica: «Indossabili senza piegarsi grazie a un supporto sul tallone, abbiamo dato retta ai clienti. Concorrenza? I brevetti ci tutelano».
moretti polegato
