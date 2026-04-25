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Alessandro Rico
2026-04-25

Trump non ha armi contro la Cina però si scervella per punire la Nato

Il Pentagono prepara la rappresaglia sui partner riluttanti, questionando la sovranità inglese sulle Falkland e ipotizzando di sospendere la Spagna dall’Alleanza. Ma il guaio sono le scorte ridotte: l’Asia è più scoperta.

Un’email del Pentagono ha riportato scompiglio nella Nato: gli Stati Uniti vorrebbero punire gli alleati infedeli, che hanno negato l’appoggio alla campagna in Medio Oriente. E in cima alla lista ci sarebbero le due bestie nere di Donald Trump: l’Inghilterra di Keir Starmer, di cui gli americani sarebbero pronti addirittura a questionare la sovranità sulle Falkland; e la Spagna, che Washington vorrebbe sospendere dall’Alleanza.

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nato
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Bruxelles non risolve alcuna crisi ma vuole gestire 367 miliardi in più

Bruxelles non risolve alcuna crisi ma vuole gestire 367 miliardi in più
Ursula von der Leyen (Ansa)
L’Unione, già spaccata sul bilancio 2028-2034, pretende risorse e «nuove tasse».

A Cipro si sta consumando l’ennesima eurofollia. I capi di Stato e di governo hanno affrontato il dossier relativo al prossimo bilancio pluriennale dell’Unione europea 2028-2034. Il rimborso del debito contratto per finanziare i 421 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto del Next Generation Eu, insieme all’incremento senza precedenti dei fondi che la Commissione Ue ritiene vadano destinati alla Difesa, mette pressione.

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europa a pezzi
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La Meloni tratta con Merz per superare i diktat Ue sulla stupidaggine del 3%

La Meloni tratta con Merz per superare i diktat Ue sulla stupidaggine del 3%
Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz (Ansa)
Ursula von der Leyen non sospende il Patto perché non c’è recessione e ha il coraggio di dire che non sono ancora stati usati 95 miliardi. Ma per il green... Premier a caccia di alleati.

Si è chiuso il sipario sul vertice informale del Consiglio europeo a Cipro. I 27 leader sono rientrati a casa dopo due giorni di discussioni serrate tra Ayia Napa e Nicosia, con un bagaglio fatto di accordi di facciata e fratture profonde che nessuna fotografia di rito è riuscita a nascondere.

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Usa-Iran, colloqui vicini. Witkoff e Kushner in Pakistan

Usa-Iran, colloqui vicini. Witkoff e Kushner in Pakistan
L'inviato speciale degli Stati Uniti per le missioni di pace Steve Witkoff (Ansa)
I due inviati partono oggi, Vance li raggiungerà in caso di progressi. Hegseth: «L’Iran può fare buon accordo, o colpiremo ancora». Teheran manda una delegazione guidata da Araghchi. L’Agenzia dell’energia: «Persi 120 miliardi di metri cubi di gas fino al 2030».
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Per i ragazzi bruciati a Crans la Svizzera vuole il risarcimento

Per i ragazzi bruciati a Crans la Svizzera vuole il risarcimento
Getty Images
Fattura da 108.000 euro per tre brevi ricoveri in ospedale. Lo Stato che non ha fatto i controlli sul locale della strage presenta il conto per i doverosi soccorsi alle vittime. Ira dell’Italia: «Scordatevelo». La Meloni: «Richiesta ignobile, mi auguro che la notizia si riveli infondata».
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