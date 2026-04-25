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Alessandro Sallusti
2026-04-25

Per i ragazzi bruciati a Crans la Svizzera vuole il risarcimento

Per i ragazzi bruciati a Crans la Svizzera vuole il risarcimento
Getty Images
Fattura da 108.000 euro per tre brevi ricoveri in ospedale. Lo Stato che non ha fatto i controlli sul locale della strage presenta il conto per i doverosi soccorsi alle vittime. Ira dell’Italia: «Scordatevelo». La Meloni: «Richiesta ignobile, mi auguro che la notizia si riveli infondata».
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Infrangiamo le regole Ue ma basta dare soldi agli evasori

Infrangiamo le regole Ue ma basta dare soldi agli evasori
Giancarlo Giorgetti (Ansa)
I dati del Mef sono uno schiaffo per gli onesti: oltre un italiano su quattro vive alle spalle degli altri. E solo 1,4 milioni dichiarano più di 75.000 euro. Sforamento è necessario, ma l’Agenzia delle entrate deve vigilare.

Puntuali come le cambiali in scadenza, a fine aprile arrivano le statistiche del Mef sulle dichiarazioni fiscali degli anni precedenti. Il dipartimento delle Finanze elabora i dati del ministero e poi li risputa in pillole che finiscono sulla prima pagina del Sole 24 ore. L’ultima capsula, resa nota ieri dal quotidiano confindustriale, mi ha avvelenato la giornata. La sintesi è nel titolo di prima pagina: «Irfep zero per 11,3 milioni di contribuenti, solo il 3,3 per cento dichiara più di 75.000 euro». In altre parole, siccome nel 2024 a presentare la dichiarazione dei redditi sono stati 42,8 milioni di italiani, significa che più di uno su quattro vive alle spalle degli altri, perché non paga neppure un euro di tasse.

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Il grido dei loggionisti della Scala: «Giù le mani dal rito della coda»

Il grido dei loggionisti della Scala: «Giù le mani dal rito della coda»
I loggionisti del Piermarini (foto Carlo Melato)
Il Teatro risponde a 200 appassionati: «Nessuna chiusura, ma il problema esiste».

Al Teatro alla Scala di Milano «s’alza un grido», ma per una volta il canto di dolore che scuote la platea, gli abbonati e i palchettisti, giungendo fino agli uffici dell’amministrazione e della sovrintendenza, non arriva dal palcoscenico. È un suono che piomba dall’altissimo (con la minuscola), ovvero dal Loggione (la «piccionaia» per i maligni, «prima e seconda galleria» per chi vende i biglietti).

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Mps smentisce tutto ma il mercato crede all’uscita da Generali

Mps smentisce tutto ma il mercato crede all’uscita da Generali
iStock
Il «Financial Times»: Siena cederà il 13,2% delle assicurazioni a Intesa o Unicredit e sposerà Bpm. La Borsa: su Trieste e Banco.
Nel gran teatro della finanza va in scena l’ennesima puntata del risiko: Montepaschi vende Generali per comprare Banco Bpm. Forse sì, forse no, forse se ne riparla più avanti. A lanciare il sasso è stato il Financial Times. Secondo il quotidiano britannico, Mps starebbe valutando la cessione, totale o parziale, del 13,2% di Generali detenuto attraverso Mediobanca.
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Gli antifa si inchinino alla Brigata ebraica

Gli antifa si inchinino alla Brigata ebraica
Ansa
In Italia il 25 aprile è diventata una celebrazione contro gli Usa e Israele. Eppure, mentre l’Europa era piegata dalle barbarie, nel 1944 nacque un’unità militare di soli ebrei. Simbolo di un popolo che, pur disperso e perseguitato, lottò per ritrovare la libertà.

In Italia la Festa della Liberazione è diventata la festa dell’antiamericanismo e dell’odio verso Israele. La storia è diventata un optional. L’importante non è quello che è successo, ma quello che dovrebbe essere successo secondo le limitate conoscenzee le ancora più limitate teorie di quelli che, per assoluta auto nomina, si dichiarano i «buoni». Vorrei ricordare la Brigata ebraica, sempre più ingiuriata ogni 25 aprile.

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