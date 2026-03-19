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Giorgio Gandola
2026-03-19

Addio a Umberto Bossi. Il genio che ha cambiato la faccia della politica

Addio a Umberto Bossi. Il genio che ha cambiato la faccia della politica
Umberto Bossi (Ansa)
È morto a Varese il fondatore della Lega Nord, un uomo che con la voce roca e un modo schietto ha saputo interpretare il malessere della parte più produttiva del Paese. È stato il primo politico postmoderno della storia d’Italia, grande picconatore della Casta e della Ue.
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addio umberto bossi
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Joe Lovano: «Coltrane ha aperto la porta all’infinito in quel santuario di suoni e anime che è il jazz»

Joe Lovano: «Coltrane ha aperto la porta all’infinito in quel santuario di suoni e anime che è il jazz»
Joe Lovano
Il gigante buono del sax inaugura oggi il Festival di Bergamo, di cui è direttore artistico: «Ho invitato chi “segna il passo” sulla scia di Davis e del creatore di “A love supreme”».

Joe Lovano non spiega il jazz, lo racconta come se stesse sfogliando l’album di famiglia. «Davis e Coltrane hanno indicato la via a tutti noi. Prima di loro Parker e Gillespie avevano fatto lo stesso, ma nelle orecchie conservavano il ricordo di Armstrong e Duke Ellington…».

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jazz
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Ora fibra e 5g cominciano a fruttare. Le Telco in Europa tornano appetibili

Da inizio anno, il settore delle telecomunicazioni ha guadagnato il 20%, tra le migliori azioni dopo l’energia. Crescono i margini di profitto e, in prospettiva, i possibili dividendi. Resta in parte il nodo frammentazione.

Dopo anni di torpore, il settore europeo delle telecomunicazioni è tornato al centro dei mercati. Dall’inizio dell’anno il comparto ha guadagnato circa il 20%, collocandosi tra i migliori in Europa dietro l’energia. Un rimbalzo che interrompe una lunga fase di debolezza, segnata da concorrenza aggressiva, mercati maturi e regole penalizzanti.

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titoli 18 marzo

Ineos, passione da condividere da padre in figlio

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Ineos, passione da condividere da padre in figlio
Ineos Grenadier SW
Per la festa del papà, un corso off-road per due persone in omaggio con l’acquisto di un Grenadier SW o Quartermaster.
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auto e motori

Confindustria, Orsini: «Non possiamo deindustrializzare l'Unione europea»

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Confindustria, Orsini: «Non possiamo deindustrializzare l'Unione europea»play icon

«Serve un'Europa unita nel settore energetico». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, dalla sede della delegazione di Confindustria a Bruxelles.

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