Edoardo Frittoli
2025-09-03

Monza: 75 anni fa il primo Gp d'Italia di Formula 1

Il Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza il 3 settembre 1950 (Getty Images)

Il 3 settembre 1950 all'autodromo brianzolo si corse l'ultima gara del primo Mondiale di F1. Vinse l'Alfa Romeo di Nino Farina (che si aggiudicò il titolo). Seconda la Ferrari di Alberto Ascari, all'alba del mito del Cavallino rampante. La storia e la tecnica delle monoposto di quella stagione.

Commercialisti, c’è ancora il Covid?

Elbano De Nuccio, presidente dei commercialisti (Imagoeconomica)
Il Consiglio nazionale impone il seggio telematico per le elezioni 2026 negando agli Ordini locali di scegliere perfino le piattaforme. «Ma così meno trasparenza».
Pier Silvio a Berlino per Prosieben tranquillizza il governo tedesco

Pier Silvio Berlusconi (Ansa)
L’ad di Mfe espone al ministro i piani dell’acquisizione: resterà una tv forte in Germania.
Prima distruggono l’uomo virile. Poi piangono: «Diventiamo lesbiche»

(IStock)
La «Stampa» racconta la moda delle «eteropessimiste», pronte a unirsi a una donna perché sono state deluse dagli uomini. Che il femminismo ha svilito, innalzando steccati tra i sessi. Ipocrita lamentarsi adesso.
Dimmi La Verità | Silvia Sardone (Lega): «Ecco cos'è successo al Leoncavallo»

Ecco #DimmiLaVerità del 3 settembre 2025. L'europarlamentare Silvia Sardone, vicesegretario della Lega, ci parla dello sgombero del Leoncavallo e dei fallimenti di Ursula von del Leyen.

