Ettore Gotti Tedeschi
2025-11-01

Nessuno si sta chiedendo perché il mondo è finito nel vortice del caos

Henry Kissinger
Trump non è un incidente della Storia, così come non lo è la crisi della globalizzazione e del capitalismo I Paesi del Vecchio continente dovrebbero riscoprire il proprio passato per capire meglio il presente.
La nobile Europa ha un vizio secolare: innamorarsi di armi e conflitti

(Getty Images)
A Wall Street e nelle borse Ue volano gli indici dell’industria bellica. Un’immagine delle tensioni dell’uomo, tra vita e morte.
Solo in Lombardia sono a rischio 4,4 miliardi per pmi e investimenti

Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia (Ansa)
Fontana: «Danni per tutto il Paese». Guidesi: «No alla centralizzazione delle risorse».
La maggioranza Ursula «sfiducia» Ursula

Ursula von der Leyen (Getty Images)
Lettera dei partiti che sostengono Von der Leyen, con il capo del Ppe come primo firmatario: «No alla proposta di schema di bilancio che vede tagli ai fondi agricoli e alle Regioni. Stop con questa Unione à la carte più centralizzata, che esclude l’Europarlamento».
Edmondo Cirielli: «Userò i fondi Ue per creare occupazione»

Edmondo Cirielli (Imagoeconomica)
Il candidato del centrodestra in Campania: «Istituiremo il Reddito di promozione, percepibile solo se studi, ti formi, e poi lavori. Ovvero, l’opposto del sussidio grillino. Sosterrò i Comuni per assumere poliziotti e per videosorvegliare le aree sensibili».
