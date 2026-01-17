True Mario Giordano Trovato lo stipendio per Emiliano: Puglia sbloccata Michele Emiliano (Getty)

L’ex governatore da 20 anni è in politica ed è ancora magistrato in aspettativa. Però non vuole tornare a lavorare e pretendeva un posto in giunta che Antonio Decaro gli nega. Farà il consulente. A 11.000 euro al mese.Esultate popoli: Michele Emiliano ha trovato una poltrona. Non è proprio quella che desiderava, gli amici lo descrivono come «furibondo e ferito», nemmeno un vassoio di cozze pelose per festeggiare. Però, ecco, l’ex governatore potrà consolarsi con uno stipendio di tutto rispetto: 130.000 euro l’anno, oltre 10.000 euro al mese, per fare il consigliere giuridico del nuovo presidente della Puglia, Antonio Decaro. Il quale Decaro, per altro, si prende come consigliere a 130.000 euro l’anno colui che ha cercato in tutti i modi di far fuori dalla Regione: non l’ha voluto come consigliere, non l’ha voluto come assessore, però non può fare a meno dei suoi consigli tanto da pagargli 10.000 euro e passa al mese. Non è fantastico? Ma così, intanto, almeno un risultato positivo lo si è ottenuto: finalmente si può potrà varare la giunta della Puglia, bloccata da 52 giorni nell’attesa di sapere quale poltrona sarebbe stata assegnata a Emiliano. Quando si dice la politica a servizio dei cittadini.La storia di Emiliano negli ultimi mesi è più triste di quella di Calimero. Lo hanno respinto tutti, manco fosse il pulcino piccolo e nero. In principio, infatti, l’ex governatore, in carica già da dieci anni, sperava di avere il terzo mandato. Gli hanno detto di no, altrimenti Decaro non si sarebbe candidato. Allora ha sperato di avere un posto in lista come consigliere regionale. Gli hanno detto di no, altrimenti Decaro non si sarebbe candidato. Allora è intervenuti il segretario del partito, Elly Schlein, e ha convinto Emiliano a fare un passo indietro, buono buono, in cambio della promessa di un posto da assessore. Poi, però, alle elezioni Decaro ha ottenuto un sacco di voti, si è sentito forte e ha deciso che, Elly o non Elly, promesse o non promesse, lui Emiliano in giunta non lo voleva. Ci ha messo 50 giorni per farglielo digerire (e nel frattempo ha tenuto tutta la Regione bloccata), ma poi ce l’ha fatta. L’altro giorno lo ha chiamato e gli ha detto: «Non sarai assessore ma solo consulente giuridico». O mangi ‘sta minestra o salti la finestra. Emiliano ha sbuffato, ha protestato, s’è arrabbiato. Ma poi ha mangiato la minestra. Anche perché di minestre da 130.000 euro l’anno non ce ne sono tante altre in giro, almeno per lui. E qui viene il punto ancor più divertente di tutti gli altri. A Emiliano, infatti, la poltrona serve non solo per avere uno stipendio (non da poco) in attesa delle prossime elezioni politiche nazionali, ma anche per non dover tornare a lavorare. Come è noto, infatti, l’ex governatore è tutt’ora un magistrato in aspettativa: fa politica da oltre vent’anni, è stato dieci anni sindaco, dieci anni governatore, ha militato attivamente nel Pd addirittura candidandosi come segretario, ma non ha mai mollato la toga. Checco Zalone insegna: mai lasciare il posto fisso. Ora gli è stata promessa una candidatura alle prossime elezioni politiche nazionali (per quello che valgono, come si è visto, le promesse nel Pd). Ma le elezioni si terranno tra un anno e mezzo: se nel frattempo non avesse un incarico pubblico, Emiliano dovrebbe tornare in magistratura. Per questo, per quanto «furibondo e ferito», ha accettato quell’incarico. Sempre meglio che lavorare. Non è detto che basti: la parola finale, infatti, spetta al Csm, l’organo di autogoverno dei magistrati. Sarà Consiglio superiore della magistratura a dire se fare il «consulente giuridico» del presidente Decaro sia un incarico abbastanza importante per prolungare l’aspettativa. Abbiamo il sospetto che dirà di sì, ma in ogni caso non preoccupatevi troppo per il futuro di Emiliano: è già stato pensato il piano B. Nel caso il parere del Csm fosse negativo, potrebbe infatti fare l’assessore di un Comune pugliese, scelto a caso. Magari verrà estratto a sorte, chi lo sa. Oppure lo si sceglierà nel collegio dove poi dovrebbe essere candidato alle politiche, così da rendere il tutto ancor più trasparente.Non è meraviglioso? C’è un pm di Bari che 22 anni fa si è candidato per diventare sindaco di Bari (come se già questo, di per sé, fosse normale), poi diventa governatore della Puglia, fa politica per tutto questo tempo senza mai smettere di essere magistrato e poi, pur di non tornare in magistratura, accetta di fare il «consulente giuridico» del governatore che gli ha dichiarato pubblicamente guerra, e in ogni caso, pur di avere una poltroncina, si candida pure a fare l’assessore di un Comune a caso, scelto nel mazzo. Tutto perfetto. Compreso il fatto che solo così si riesce a varare la giunta regionale altrimenti bloccata in attesa di trovare il posto giusto per Emiliano. Ditemi se non è chiaro il messaggio che esce da questa storia: quello che conta, nelle istituzioni, non è risolvere i problemi dei cittadini. Piuttosto risolvere i problemi di un ex governatore. Poi si lamentano se la gente non va più a votare.