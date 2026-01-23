True Carlo Cambi Merz vuole il Mercosur «antidemocratico» Ansa

Berlino, malgrado il rinvio del Parlamento Ue alla Corte di giustizia, spinge per l’applicazione provvisoria del trattato commerciale. In ballo c’è il litio argentino all’industria dell’auto tedesca. Ma Parigi avverte Ursula: «Qualsiasi forzatura sarebbe intollerabile».In Europa Ursula von der Leyen è salva, ma sta messa molto male la democrazia. Il Consiglio europeo si prepara a vanificare il voto sul Mercosur espresso mercoledì dall’Eurocamera. Che viene probabilmente svenduta per un piatto di lenticchie. Anzi meglio, per una fornitura di litio argentino alle case automobilistiche tedesche che devono costruire le batterie per le auto elettriche. La conseguenza è che l’Europa unita non sta affatto bene. Nel Consiglio europeo straordinario che si è tenuto ieri sera per rispondere a Donald Trump sulle relazioni transatlantiche, si è accennato alla possibilità di varare comunque il Mercosur.Sul tema si sono palesate le divisioni già note: Germania e Francia sono in rotta di collisione. Il giorno dopo la decisione dell’Eurocamera di rinviare alla Corte di Lussemburgo l’accordo con il Mercosur per verificarne la compatibilità con i trattati europei, il che di fatto congela l’intesa commerciale per almeno un anno e mezzo, si pensa a come sterilizzare il pronunciamento degli eurodeputati. Già mercoledì, a precisa domanda se il presidente volesse comunque procedere con l’intesa in via provvisoria, Olof Gill, il portavoce della Commissione, si era chiuso in un diplomatico e, in qualche misura, sospetto mutismo. La ragione del silenzio era evidente: ieri andava in aula per la quarta volta una mozione di sfiducia contro la baronessa. È stata respinta: neanche il tempo di annunciarne il risultato che il cancelliere tedesco Friedrich Merz - aveva bollato come abominevole il voto anti-Mercosur - ha fatto sapere: ora si deve applicare il trattato in regime provvisorio. E la Von der Leyen non aspetta di meglio. Perché è vero che martedì scorso oltre 10.000 agricoltori hanno «assediato» Strasburgo con i trattori, ma le lobby economiche e industriali a Bruxelles pesano e finanziano - basta ricordarsi le intese della Baronessa con Albert Bourla sulle commesse miliardarie per i vaccini - infinitamente di più. Il presidente della Commissione è pronto a rivendicare le sue prerogative mettendo da parte la volontà del Parlamento. A darle uno stop interviene il portavoce del governo francese, Maud Bregeon, che ha fatto sapere, a nome di Sebastien Lecornu (non muove foglia che Emmanuel Macron non voglia): «Se Ursula von der Leyen dovesse forzare l’applicazione provvisoria, ciò costituirebbe, alla luce del voto svoltosi a Strasburgo, una forma di violazione democratica. Non riesco a immaginare che ciò possa accadere». Neppure i Cinque stelle italiani, per quel che vale, ci stanno, e con una nota del loro gruppo di Strasburgo dicono: «L’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale Ue-Mercosur sarebbe un furto di democrazia. Se la Corte di giustizia europea dovesse dare ragione ai proponenti e quindi valutare incompatibile il Mercosur con i trattati europei, l’accordo sarebbe da rinegoziare, dunque con l’entrata in vigore delle sue disposizioni in via provvisoria si arriverebbe a un caos giuridico con possibilità di ricorsi e rimborsi miliardari». Non la pensa così il Ppe. Per ordine di Manfred Weber, in accordo con António Costa, il presidente del Consiglio europeo, vuole interpellare subito i governi per varare comunque l’intesa. Di fatto il Consiglio europeo sarebbe pronto a sconfessare il Parlamento. Il Ppe deve dare retta alla Confindustria europea che per bocca di Markus Beyrer dice: «Siamo scioccati dall’assenza collettiva di responsabilità: tra il 2021 e il 2025 l’Ue ha perso 291 miliardi di euro in Pil a causa della mancata attuazione dell’accordo» e ora deve accontentare il presidente delle Camere di commercio continentali Vladimír Dlouhý che si è detto deluso e preoccupato. Dall’euroburocrazia David Kleimann, tedesco, ribadisce: «La decisione del Consiglio è chiara: l’applicazione provvisoria entrerà automaticamente in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’invio delle notifiche. La Commissione non ha alcuna discrezionalità». Gli fa eco dall’Istituto europeo di Firenze - think tank al servizio della Commissione - Dorin-Ciprian Gumaz: «L’applicazione provvisoria è inclusa nell’accordo e la richiesta alla Corte di giustizia non ha effetto sospensivo». Replica il ministro degli Esteri di Parigi Jean-Noel Barrot: «Il Parlamento si è espresso in coerenza con la posizione della Francia, sarebbe intollerabile qualsiasi forzatura». Il presidente della commissione per il commercio del Parlamento, Bernd Lange, sostiene che quattro commissari europei hanno promesso di non aggirare il Parlamento. Ma Jörgen Warborn, responsabile commercio del Ppe, chiede ufficialmente alla Commissione l’applicazione provvisoria: «Stiamo perdendo la pazienza». Cosa spinge i tedeschi a forzare la mano? Javier Milei, presidente dell’Argentina, farà approvare il trattato entro febbraio e avrebbe avvertito la von der Leyen che o firma o lui va avanti con la Cina a cui, in cambio di circa 800 milioni di euro, dà una privativa sull’estrazione del litio a Ganfeng Lithium e a Tibet Summit Resources. La Germania vuole quel litio per le batterie delle auto elettriche. Ursula von der Leyen, dopo aver distrutto col Green deal l’automotive, un risarcimento deve darglielo. Così più del rispetto democratico conterà il digiuno.