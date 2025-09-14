Tobia De Stefano
2025-09-14

Merz fa muro sull'Italia che conquista il gas tedesco e stende i tappeti alla Cina

Merz fa muro sull’Italia che conquista il gas tedesco e stende i tappeti alla Cina
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz (Ansa)
A causa delle richieste di Berlino, Snam rinvia l’operazione Open Grid. Intanto la Germania apre le porte a Pechino su MediaWorld.
Nel caso delle cene di Ricci spunta l'uomo della comunicazione di Elly

Nel caso delle cene di Ricci spunta l’uomo della comunicazione di Elly
Matteo Ricci (Ansa)
Gli inquirenti puntano il faro sugli eventi conviviali del candidato dem alla Regione Marche durante il tour per il libro. I contratti, a spese del Comune di Pesaro, alla società che lavora per il Pd nazionale.
Mutui più cari a causa di francesi e tedeschi

L’Abi: ad agosto l’interesse medio sui prestiti per l’acquisto della casa sale al 3,31% nonostante i tagli dei tassi Bce. Sileoni (Fabi): «Si è inceppata la trasmissione della politica monetaria». Pesano l’aumento del costo del debito transalpino e le maxi spese di Merz.
Pillole di galateo di Petra e Carlo | la prima campanella!

Bruxelles riprova a toglierci la sovranità

Bruxelles riprova a toglierci la sovranità
(Getty Images)
A novembre alla Cop11 di Ginevra, la Commissione vuol introdurre il voto a maggioranza qualificata per scavalcare i singoli Stati e far passare la sua linea su temi delicati come tabacco, salute e alimentazione. C’era stato un tentativo a Panama, il blitz era fallito.
