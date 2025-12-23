Redazione digitale VIAGGI CULT | L’Italia del viaggio di fronte alle sfide del presente True

Turismo e ospitalità rappresentano la nuova leva strategica per la competitività del Paese: non più soltanto un comparto economico, ma una dimensione in cui si riflettono le trasformazioni socioculturale in atto.Viaggi narra questa trasformazione: crescita dei numeri, nuovi modelli di accoglienza, attenzione alla sostenibilità e ruolo dell’innovazione tecnologica stanno ridefinendo il posizionamento dell’Italia nello scenario globale. I risultati positivi in termini di attrattività confermano la forza del suo patrimonio culturale, paesaggistico ed esperienziale, ma pongono al tempo stesso interrogativi rilevanti sulla gestione dei flussi, sull’equilibrio tra sviluppo e qualità della vita e sulla capacità di costruire modelli realmente sostenibili. Il turismo si afferma così come banco di prova per politiche pubbliche, strategie territoriali e visioni di lungo periodo. Ed è qui che l’ospitalità assume un valore che va oltre il servizio. Accoglienza significa progettazione, formazione, cura dei luoghi e capacità di interpretare bisogni in continua evoluzione. Un ecosistema complesso che coinvolge strutture ricettive, produttive, mobilità e intrattenimento, e che richiede competenze sempre più trasversali e una governance consapevole. A offrire chiavi di interpretazione autorevoli di queste trasformazioni le voci istituzionali più rappresentative del sistema produttivo e i protagonisti del turismo italiano. Le politiche territoriali e le strategie di attrattività trovano spazio attraverso le visioni di presidenti di Regione come Roberto Occhiuto, Marco Bucci, Alberto Cirio, Francesco Rocca e Marco Marsilio, mentre il ruolo della promozione nazionale e dei mercati internazionali viene affrontato da Ivana Jelinic, amministratore delegato di ENIT. Il punto di vista delle imprese e delle associazioni di categoria emerge con l’analisi di Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, chiamata a riflettere su crescita, destagionalizzazione e competitività. Il racconto poi si arricchisce delle voci di chi interpreta e comunica l’identità italiana: attraverso la storia dei territori, dell’enogastronomia, degli stili di vita, con i contributi di Susanna Galeazzi, Chiara Francini, Gioacchino Bonsignore, Vincenzo Venuto e Chiara Maci. Un dialogo che mette in relazione turismo, narrazione e percezione del Paese, restituendo una visione ampia e articolata dell’accoglienza come esperienza culturale. In questo quadro la Borsa Internazionale del Turismo si conferma piattaforma di confronto strategico grazie al contributo dell’advisory board composto da Simon Anholt, Paolo Audino, Giovanna Manzi, Caroline Schaefer e Paolo Verri, e alla riflessione sui nuovi ecosistemi del viaggio proposta da Emanuele Guido di Fiera Milano. Tecnologia, intelligenza artificiale, formazione e sostenibilità emergono come temi chiave per accompagnare l’evoluzione del comparto. La testata invita il lettore ad approfondire analisi, punti di vista e contributi qualificati che aiutano a interpretare il presente e a immaginare il futuro. Un viaggio nel turismo pensato per chi vuol vivere da protagonista l'economia di un Paese che si misura oggi con la propria maturità identitaria di accoglienza e la sua attitudine a trasformare le sfide in opportunità concrete.Il turismo, difatti, definisce il posizionamento dell’Italia nel mondo, governarne l’evoluzione significa decidere la traiettoria del Paese.Per scaricare il numero di «VIAGGI CULT» basta cliccare sul link qui sotto.Viaggi-Dic-25.pdf