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Carlo Tarallo
2025-04-15

Meloni fa il bis negli Usa: poi tocca a Giorgetti

Meloni fa il bis negli Usa: poi tocca a Giorgetti
Giancarlo Giorgetti e Giorgia Meloni (Ansa)
Giovedì il premier parlerà con Trump di dazi, gas liquido, spese per la Difesa e rapporti con la Cina. Venerdì si vedrà con J.D. Vance a Palazzo Chigi. La prossima settimana sarà il turno del ministro dell’Economia: bilaterale a Washington con il segretario del Tesoro.
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meloni trump
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Gli hanno ammazzato il papà sotto gli occhi. Spero che al bimbo non resti solo l’odio

Gli hanno ammazzato il papà sotto gli occhi. Spero che al bimbo non resti solo l’odio
Ansa
I gruppi di bruti non percepiscono l’umanità neanche quando ce l’hanno di fronte. Al piccolo, il padre ha lasciato un esempio.

Non riesco a togliermi dalla testa l’immagine del bambino di 11 anni che chiede al padre, letteralmente ammazzato poco più grandi di lui? Stava con suo padre, un carpentiere di 47 anni, la sua compagna e suo cognato, quando hanno visto che quei ragazzi stavano tirando bottiglie contro una vetrina.

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omicidio massa

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Col blocco di Hormuz si rischia una seria crisi energetica»

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Col blocco di Hormuz si rischia una seria crisi energetica»

Ecco #DimmiLaVerità del 14 aprile 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci spiega i rischi di una crisi energetica dovuta al blocco di Hormuz.

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Meloni: «Non so quanti leader hanno parlato come me su Trump»

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Meloni: «Non so quanti leader hanno parlato come me su Trump»play icon

«A me pareva che il post pubblicato alle 8.30 del mattino fosse un segnale chiaro, poi ovviamente servivano parole più chiare e abbiamo detto anche parole più chiare». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly di Verona, rispondendo a chi le domandava perché non avesse criticato subito le parole di Donald Trump sul Papa.

«Non so quanti leader le abbiano espresse, questo per quanti dicono che ci sarebbe una sudditanza», ha aggiunto, concludendo la frase con tono sarcastico.

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Giuseppi ammette: il lockdown è stato una scelta politica e non «scientifica»

Giuseppi ammette: il lockdown è stato una scelta politica e non «scientifica»
Giuseppe Conte (Getty Images)
Nel suo libro l’ex premier rivendica: «La decisione spettava soltanto a noi». E critica l’inchiesta parlamentare.

Si improvvisa psicosociologo, l’ex premier Giuseppe Conte, per regalare ai lettori qualche paginetta di strabiliante ricostruzione dell’epoca lockdown. Scrive: «La pandemia ci ha insegnato che uno Stato nazionale isolato e ripiegato su sé stesso non è in grado di rispondere efficacemente alle sfide più complesse che possono compromettere crescita economica e sviluppo sociale.

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conte
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