Redazione digitale Meloni: «Non condivido il disimpegno Usa, l’Italia ha sempre mantenuto gli impegni» True play icon

«Da tempo gli Stati Uniti discutono di un disimpegno in Europa, noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e crescere nella capacità di risposta. È una scelta che non dipende da me, personalmente non la condivido. L’Italia ha sempre mantenuto gli impegni, lo ha sempre fatto in ambito Nato anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, in Afghanistan come in Iraq. Alcune cose dette nei nostri confronti non le considero corrette».Così il premier Giorgia Meloni, da Erevan, commentando l’annuncio di Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa. Ha aggiunto di ritenere probabile un prossimo incontro con Rubio.