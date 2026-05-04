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Redazione digitale
2026-05-04

Meloni: «Non condivido il disimpegno Usa, l’Italia ha sempre mantenuto gli impegni»

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Meloni: «Non condivido il disimpegno Usa, l’Italia ha sempre mantenuto gli impegni»play icon

«Da tempo gli Stati Uniti discutono di un disimpegno in Europa, noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e crescere nella capacità di risposta. È una scelta che non dipende da me, personalmente non la condivido. L’Italia ha sempre mantenuto gli impegni, lo ha sempre fatto in ambito Nato anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, in Afghanistan come in Iraq. Alcune cose dette nei nostri confronti non le considero corrette».

Così il premier Giorgia Meloni, da Erevan, commentando l’annuncio di Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa. Ha aggiunto di ritenere probabile un prossimo incontro con Rubio.

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Tivù Verità | Garlasco: il lato oscuro di Andrea Sempio

Tivù Verità | Garlasco: il lato oscuro di Andrea Sempioplay icon

Clamorose novità su Garlasco: convocati in procura anche Marco Poggi e le gemelle Cappa.E intanto ci si interroga sui messaggi che Andrea Sempio scriveva nelle comunità online di seduttori. Che personalità rivelano quegli scritti ambigui?

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Mutui, tregua solo apparente: i tassi fermi della Bce non rassicurano le famiglie

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Mutui, tregua solo apparente: i tassi fermi della Bce non rassicurano le famiglie
Il presidente della Bce Christine Lagarde (Ansa)
Tassi fermi solo in apparenza: i mercati prevedono nuovi rialzi della Bce entro fine anno. Mentre il caro energia continua a pesare, arrivano segnali negativi anche sul fronte dei mutui, con le famiglie esposte al variabile sempre più sotto pressione e una finestra sempre più stretta per chi vuole bloccare condizioni ancora favorevoli.
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Com’è facile comprare banconote contraffatte in offerta sul dark web

Com’è facile comprare banconote contraffatte in offerta sul dark web
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  • Non è opera di piccoli truffatori, ma di reti internazionali in grado di usare tecnologia ultra sofisticata. Coi «pacchetti sconto» più acquisti (meglio se in Bitcoin), meno paghi.
  • Bulgaria, Romania e Ucraina sono i principali poli di produzione, grazie ai costi contenuti e alle competenze tecniche. I numeri del fenomeno restano limitati, ma per gli Stati la filiera è sempre più difficile da intercettare.
  • Filigrane tridimensionali, inchiostri cangianti, microstampe e bande di sicurezza non replicabili: il denaro americano è diventato sempre più difficile da imitare.

Lo speciale contiene tre articoli.

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Torna la tensione tra Emirati e Arabia Saudita

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Torna la tensione tra Emirati e Arabia Saudita
Un precedente incontro tra il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il principe ereditario di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nahyan (Ansa)
Il ritiro di Abu Dhabi dall’Opec non è solo economico: riemergono le tensioni con l’Arabia Saudita tra accuse sulla sicurezza e divergenze regionali. Una frattura che indebolisce Riad, complica i piani di Trump e riapre i giochi nel Golfo.
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