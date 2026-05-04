Carlo Tarallo
2026-05-04

Dimmi La Verità | Gianluigi Paragone : «I musulmani vogliono il Ramadan festa nazionale»

Ecco #DimmiLaVerità del 4 maggio 2026. Il nostro Gianluigi Paragone commenta la richiesta delle comunità islamiche di istituzionalizzare il Ramadan.

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Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «I sondaggi interni sono un disastro per Trump»

Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «I sondaggi interni sono un disastro per Trump»

Ecco #DimmiLaVerità del 30 aprile 2026. Il nostro esperto di politica Usa Stefano Graziosi ci spiega che per Trump i sondaggi interni sono disastrosi.

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Dimmi La Verità | Giuliano Zulin: «Le prospettive della crisi energetica»

Dimmi La Verità | Giuliano Zulin: «Le prospettive della crisi energetica»

Ecco #DimmiLaVerità del 29 aprile 2026. Il nostro vicedirettore Giuliano Zulin ci spiega le prospettive della crisi energetica.

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Dimmi La Verità | Da Rold: «Giovedì giorno cruciale per l'inchiesta sugli arbitri»

Dimmi La Verità | Da Rold: «Giovedì giorno cruciale per l'inchiesta sugli arbitri»

Ecco #DimmiLaVerità del 28 aprile 2026. Il nostro Alessandro Da Rold ci spiega perché giovedì sarà il giorno cruciale per l'inchiesta su Rocchi e gli arbitri.

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Dimmi La Verità - Anna Maria Cisint (Lega): «Come l'islam può condizionare la politica italiana»

Dimmi La Verità - Anna Maria Cisint (Lega): «Come l'islam può condizionare la politica italiana»

Ecco #DimmiLaVerità del 27 aprile 2026. L'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint ci rivela come l'islam può condizionare la politica italiana.

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