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Enrico Torri
2026-06-22

Gianluca Nana: «Non c’è solo il filetto, è la cottura giusta che valorizza la carne»

Gianluca Nana: «Non c’è solo il filetto, è la cottura giusta che valorizza la carne»
Gianluca Nana
Il macellaio: «Quella stagionata è una moda, ma è davvero più gustosa. Per fare miracoli bastano un forno e una padella (non troppo calda)».

Gianluca Nana è un professionista della carne che spopola sui social ma che ha alle spalle grande esperienza, tanto lavoro, tanti viaggi e tantissima passione. Ha aperto Nana Meat & Wine a La Spezia e per l’editore Gribaudo ha pubblicato Non è solo un pezzo di carne. Sceglierla, cucinarla e mangiarla in modo consapevole, un manuale fondamentale per gli appassionati.

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​gianluca nana
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Antonella Elia: «Dopo tanti reality sogno una fiction»

Antonella Elia: «Dopo tanti reality sogno una fiction»
Antonella Elia (Ansa)
La showgirl: «Nella vita non riesco a fingere, però mi piacerebbe entrare in un altro personaggio, magari drammatico. A Mike e Corrado non riesco a trovare difetti. Vianello scherzava su tutto, anche su sé stesso».

Quando si ricorda bambina in una Torino imbiancata dalla neve a Natale ha quel modo incantato di raccontare come fosse una fiaba. È anche questo il modo di essere di Antonella Elia, forse quello che di lei aveva colpito anche Mike. Con la sua spontaneità una volta lo fece sobbalzare ma le voleva così bene che subito dopo la abbracciò.

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antonella elia
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Il culto del ribelle spinge la civiltà al suicidio

Il culto del ribelle spinge la civiltà al suicidio
Ansa
Il morbo che infesta l’Occidente non viene da fuori, ma è interno. È l’idolatria della trasgressione fine a sé stessa, che ha inizio storicamente con la Riforma luterana. La salvezza sta nel tornare ad amare il Padre. Ed è possibile, anzi sta già avvenendo.

L’Occidente rischia di pagare con la propria morte l’innamoramento per il ribelle. L’atroce bagno di sangue della Rivoluzione francese, l’orrendo bagno di sangue della Rivoluzione d’ottobre sono ribellioni approvate e amate.

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culto ribelle

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una proposta di legge per bimbi senza passaporto»

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una proposta di legge per bimbi senza passaporto»

Ecco #DimmiLaVerità del 22 giugno 2026. La deputata di Azione Federica Onori ci spiega la proposta di legge per i bimbi senza passaporto.

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La Colombia archivia la sinistra di Petro: De la Espriella nuovo presidente

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La Colombia archivia la sinistra di Petro: De la Espriella nuovo presidente
Il neopresidente colombiano Abelardo de la Espriella (Getty Images)

Il candidato conservatore conquista il ballottaggio contro Ivan Cepeda e promette tolleranza zero contro narcotraffico e guerriglia. La sinistra contesta il risultato, chiede il riconteggio e nelle principali città scoppiano scontri e disordini.

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