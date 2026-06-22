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Ignazio Mangrano
2026-06-22

«Il Giorno della Verità», domani a Roma il confronto tra politica e imprese

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Domani a Roma la terza edizione dell’evento organizzato dalla Verità: confronto tra politica, governo e imprese con il leader M5S Giuseppe Conte, i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto, Giancarlo Giorgetti, Francesco Lollobrigida, Marina Calderone e la partecipazione di imprenditori e manager dei principali settori produttivi su energia, infrastrutture, digitale e lavoro. In chiusura l’intervista del direttore Belpietro al premier Giorgia Meloni.

L'evento sarà trasmesso in streaming sul nostro sito e su tutti i nostri canali social a partire dalle 12.

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Il culto del ribelle spinge la civiltà al suicidio

Il culto del ribelle spinge la civiltà al suicidio
Ansa
Il morbo che infesta l’Occidente non viene da fuori, ma è interno. È l’idolatria della trasgressione fine a sé stessa, che ha inizio storicamente con la Riforma luterana. La salvezza sta nel tornare ad amare il Padre. Ed è possibile, anzi sta già avvenendo.

L’Occidente rischia di pagare con la propria morte l’innamoramento per il ribelle. L’atroce bagno di sangue della Rivoluzione francese, l’orrendo bagno di sangue della Rivoluzione d’ottobre sono ribellioni approvate e amate.

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Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una proposta di legge per bimbi senza passaporto»

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una proposta di legge per bimbi senza passaporto»

Ecco #DimmiLaVerità del 22 giugno 2026. La deputata di Azione Federica Onori ci spiega la proposta di legge per i bimbi senza passaporto.

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La Colombia archivia la sinistra di Petro: De la Espriella nuovo presidente

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La Colombia archivia la sinistra di Petro: De la Espriella nuovo presidente
Il neopresidente colombiano Abelardo de la Espriella (Getty Images)

Il candidato conservatore conquista il ballottaggio contro Ivan Cepeda e promette tolleranza zero contro narcotraffico e guerriglia. La sinistra contesta il risultato, chiede il riconteggio e nelle principali città scoppiano scontri e disordini.

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Opzioni sul Milan, vista su Hollywood. Ecco il contratto di Ibra con RedBird

Opzioni sul Milan, vista su Hollywood. Ecco il contratto di Ibra con RedBird
Zlatan Ibrahimovic (Ansa)
Il superconsulente di Cardinale ha un accordo (con stipendio base di un milione) per 5 anni, grazie a cui potrà acquistare in futuro quote del club a prezzo fisso: per lui la costruzione del nuovo stadio sarebbe un maxi affare.

Due fotografie. La prima, 4 giugno del 2023, Zlatan Ibrahimovic commosso e con gli occhi gonfi di lacrime che al centro di San Siro si prende gli applausi dei tifosi del Milan nella serata del suo addio al calcio. Con la consapevolezza che quello sarebbe stato solo un arrivederci per i colori rossoneri. L’inizio di una nuova storia giocata dietro a una scrivania piuttosto che su un rettangolo verde. «È il momento di dire addio al calcio non a voi», declamava sicuro il quasi 42enne attaccante svedese corrisposto dall’ovazione adorante di tutto lo stadio.

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