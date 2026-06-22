2026-06-22
Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una proposta di legge per bimbi senza passaporto»
Ecco #DimmiLaVerità del 22 giugno 2026. La deputata di Azione Federica Onori ci spiega la proposta di legge per i bimbi senza passaporto.
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Ecco #DimmiLaVerità del 19 giugno 2026. il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta l'attacco di Trump alla Meloni e il caos sull'Iran.
Ecco #DimmiLaVerità del 18 giugno 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti spiega perché l'Iran è uscito rafforzato dall'accordo con gli Usa.
Ecco #DimmiLaVerità del 17 giugno 2026. Il deputato della Lega Andrea de Bertoldi, presidente dei Liberali Cristiano Democratici, illustra la sua proposta di legge per i professionisti.
Ecco #DimmiLaVerità del 16 giugno 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega perché l'indice di conflittualità nel mondo cresce sempre di più.