{{ subpage.title }}

Redazione digitale
2026-03-19

Referendum, Meloni: «Per cambiare la giustizia serve il vostro Sì»

True
Referendum, Meloni: «Per cambiare la giustizia serve il vostro Sì»play icon

«Cari italiani, il 22 e 23 marzo siamo tutti chiamati a votare per il referendum sulla riforma della giustizia: si vota domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, presentandosi ovviamente al seggio elettorale con un documento di identità e con la tessera elettorale».

Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social in cui propone una sorta di tutorial al voto, mostrando anche il fac simile del quesito elettorale e facendo vedere la X segnata con la matita sul Sì.

«Questa – dice – è la scheda che troverete al seggio ed è abbastanza semplice: se volete, come spero, confermare la riforma costituzionale della giustizia, dovete mettere una croce sul Sì».

meloni referendum
True

Powell sfida Trump: tassi fermi e lui non molla la Fed

Powell sfida Trump: tassi fermi e lui non molla la Fed
Il presidente della Fed Jerome Powell (Ansa)
Il capo della banca centrale: «Economia solida, ma è presto per conoscere gli effetti del conflitto. Non lascio finché si indaga su di me».

Il presidente della Fed, Jerome Powell, tira dritto. Coglie anche l’occasione per mandare un messaggio esplicito a Donald Trump: la Federal Reserve non non si fa dettare i tempi dalla politica. E dunque tassi fermi al 3,75% e nessuna intenzione, da parte di Powell, di farsi da parte, neppure sotto pressione.

Continua a leggereRiduci
fed

Dogana Ue, Roma in pole: «Candidatura senza eguali»

True
Dogana Ue, Roma in pole: «Candidatura senza eguali»
Andrea Mazzella, direttore delle Relazioni internazionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Imagoeconomica)
Il direttore delle Relazioni internazionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Andrea Mazzella: proposta italiana la più solida sul piano tecnico. «Decisivi gli equilibri politici Ue». E sulla nuova Autorità: «Coordinerà le dogane nazionali, non le svuoterà».
Continua a leggereRiduci
intervista andrea mazzella
True

L’Ue respinge la nuova offerta russa. E Putin valuta di toglierci tutto il gas

L’Ue respinge la nuova offerta russa. E Putin valuta di toglierci tutto il gas
Vladimir Putin (Ansa)
Il premier polacco Donald Tusk: «Mai più normali relazioni con Mosca». Ora a rischio le ultime forniture rimaste.

Anche con la guerra in Iran, l’Ue non accetterà il petrolio dai russi. Nonostante l’apertura di Mosca a fornire energia all’Europa. Insomma, dopo un botta e risposta fatto di tanti no e qualche forse, Vladimir Putin ha aperto alle forniture di energia al Vecchio Continente che, però, non ci sta.

Continua a leggereRiduci
crisi petrolio
True

Raid Usa su Hormuz, Trump agli alleati: «Gestitevelo voi, così forse vi svegliate»

Raid Usa su Hormuz, Trump agli alleati: «Gestitevelo voi, così forse vi svegliate»
Donald Trump (Ansa)
Bombe pure da Israele, schizza il greggio. Roma e Ue invocano l’Onu. Anche la Nato assicura: «Lavoriamo a una soluzione».

«Non abbiamo bisogno di loro». Dopo aver liquidato gli alleati, che avevano risposto picche al suo appello per liberare Hormuz dalla morsa iraniana, Donald Trump ha battuto un colpo.

Continua a leggereRiduci
guerra iran
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy