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Carlo Tarallo
2026-06-30

«Uno di destra al Quirinale non è più tabù»

«Uno di destra al Quirinale non è più tabù»
Giorgia Meloni ospite di «10 minuti» in onda ieri sera su Rete 4 (Ansa)
Meloni: «Si può cambiare e avere un presidente della Repubblica non di centrosinistra, una notizia terribile per l’establishment». Futuro nazionale manda segnali d’apertura alla maggioranza mentre ai vertici di Fdi si cerca una cintura di sicurezza con Calenda.

La nostra rivelazione di ieri, quella su Roberto Vannacci pronto a proporre Giorgia Meloni come presidente della Repubblica nel 2029, si sposa perfettamente con quanto afferma la stessa Meloni a «10 minuti», in onda ieri su Rete4:.

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meloni

Edicola Verità | la rassegna stampa del 30 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 30 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 30 giugno con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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I migranti ricevono più di quel che versano

Altro che pagarci le pensioni. Dai 5 milioni di lavoratori nati all’estero, lo Stato incassa solo 12,6 miliardi, che valgono meno del 7% dell’Irpef totale. Una cifra che non copre nemmeno la spesa sanitaria a loro beneficio. Il 38% con redditi sotto i 10.000 euro.

Ogni tanto ci spiegano che gli immigrati ci pagheranno le pensioni. Il ragionamento si fonda sul fatto che diminuendo il numero di lavoratori attivi e aumentando quello dei pensionati a carico del sistema previdenziale, servono nuovi ingressi che versino i contributi e consentano all’Inps e agli altri enti di garantire l’assegno mensile a chi sta a riposo.

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immigrazione
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È scappato con la cassa l’uomo che ha venduto le mascherine ad Arcuri

È scappato con la cassa l’uomo che ha venduto le mascherine ad Arcuri
Domenico Arcuri (Imagoeconomica). Nel riquadro la copertina del numero di «Panorama» in edicola domani
L’anticipazione di «Panorama», domani in edicola: spesi 1,2 miliardi per dispositivi finiti quasi tutti al macero. L’uomo chiave è l’ex banchiere Daniele Guidi, condannato in via definitiva a San Marino. Ma in Italia l’hanno assolto e rimborsato.
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Ancelotti la vince con i cambi. Il Brasile rimonta il Giappone e vola agli ottavi

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Ancelotti la vince con i cambi. Il Brasile rimonta il Giappone e vola agli ottavi
Gabriel Martinelli festeggia dopo aver segnato il gol del 2-1 durante la partita dei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo Fifa 2026 tra Brasile e Giappone, a Houston (Ansa)
La Seleção va sotto contro il Giappone per il gol di Sano, ma nella ripresa reagisce. Casemiro firma l'1-1 di testa, poi al 96' Martinelli decide la sfida con la rete che vale gli ottavi di finale e stabilisce un nuovo record nella storia dei Mondiali. Per Ancelotti ora una tra Norvegia e Costa d'Avorio.
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