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Salvatore Drago
2026-06-29

Ancelotti la vince con i cambi. Il Brasile rimonta il Giappone e vola agli ottavi

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Ancelotti la vince con i cambi. Il Brasile rimonta il Giappone e vola agli ottavi
Gabriel Martinelli festeggia dopo aver segnato il gol del 2-1 durante la partita dei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo Fifa 2026 tra Brasile e Giappone, a Houston (Ansa)
La Seleção va sotto contro il Giappone per il gol di Sano, ma nella ripresa reagisce. Casemiro firma l'1-1 di testa, poi al 96' Martinelli decide la sfida con la rete che vale gli ottavi di finale e stabilisce un nuovo record nella storia dei Mondiali. Per Ancelotti ora una tra Norvegia e Costa d'Avorio.
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mondiali 2026

Vieri porta il Made in Italy a New York: «Il nostro cibo è il migliore al mondo»

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Vieri porta il Made in Italy a New York: «Il nostro cibo è il migliore al mondo»
L’ex bomber protagonista al Summer Fancy Food 2026: inaugurato il Padiglione Italia e celebrato l’ingresso della cucina italiana nel patrimonio Unesco. «Orgoglioso di rappresentare le nostre eccellenze», ha detto Vieri.
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«Lo stress ci stanca e ci ingrassa ma c’è il metodo per controllarlo»

«Lo stress ci stanca e ci ingrassa ma c’è il metodo per controllarlo»
Nel riquadro, il dottor Emanuele De Nobili (iStock)
Il medico Emanuele De Nobili: «Il cortisolo dev’essere alto al risveglio e basso a fine giornata. Io consiglio bagni di sole al mattino, attività fisica di ogni tipo, niente smartphone a letto. E del buon cioccolato fondente».
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«Wojtyla scelse un mio brano. Adesso tengo corsi per la Cei»

«Wojtyla scelse un mio brano. Adesso tengo corsi per la Cei»
Gatto Panceri
Il cantautore Gatto Panceri: «La mia “Vivo per lei” è la canzone italiana più venduta di sempre, ha superato “Volare”. Per la musica mollai il liceo. Il mio pseudonimo lo volle Baudo».
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gatto panceri
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Chi nasconde le stragi islamiche è complice

Chi nasconde le stragi islamiche è complice
Protesta sotto la stazione di Polizia di Rotherham (Uk) dove negli anni oltre 1.400 minori sono stati abusati (Getty Images)
Per decenni nel Regno Unito migliaia di bambine sono state violentate e picchiate da bande di pachistani, mentre i nostri intellettuali discettavano di asterischi. Tacere per non essere accusati di razzismo non è più possibile. La collera è più morale della finta bontà.
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abusi minori
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